UOKiK wymierza srogą karę dla PayPal – ponad 100 mln złotych

Ponad 100 milionów złotych – tyle wynosi kara, jaką Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył na firmę PayPal Europe. Powód? Stosowanie postanowień niedozwolonych w naszym kraju i nieprawidłowo skonstruowana „Umowa z użytkownikiem”.

PayPal ukarany przez UOKiK. Grzywna wynosi ponad 100 milionów złotych

Dokładna wysokość kary wymierzonej przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów to 106689453 złotych. Sporo, ale niemałe są też przewinienia firmy PayPal. Otóż w „Umowie z użytkownikiem” znajduje się katalog 34 działań, jakich zabrania się użytkownikom, wraz z przykładami sankcji, jakie grożą za niestosowanie się. To właśnie temu dokumentowi od pewnego czasu przyglądał się Tomasz Chróstny.

źródło: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Przykładowo w „Umowie” można znaleźć zapis, że naruszanie jakichkolwiek przepisów prawa, ustaw, zarządzeń lub regulacji może wiązać się z nałożeniem niedookreślonych sankcji. Taki zapis sprawia, że teoretycznie za złamanie dowolnego przepisu w dowolnym państwie PayPal może nałożyć na użytkownika dowolną karę – naruszenie może nie mieć związku z usługą, a jednak prowadzić na przykład do zablokowania dostępu do pieniędzy.

„Regulamin musi być jednoznaczny”

To zbyt szeroko otwarta furtka. Katalog sankcji, które nie są przypisane do określonych naruszeń, to coś, co sprawia, że konsekwencje nie są przewidywalne. Co więcej, „Umowa” pozwala właścicielom usługi blokować pieniądze „w dowolnej chwili”, „według własnego uznania” i „w wysokości oraz przez okres tak długi, jak będzie to konieczne”. Regulamin nie wyklucza nawet nakładania wielu sankcji naraz, w tym grzywny czy zamknięcia konta bez uprzedzenia.

Charakter naruszeń jest bezprecedensowy. Dla konsumenta korzystanie z usług na podstawie zakwestionowanych klauzul jest nieprzewidywalne. Klauzule są ogólne, wieloznaczne i niezrozumiałe. Konsument, czytając te postanowienia, nie może przewidzieć, które z jego działań mogą zostać uznane za zabronione, a także jakie sankcje mogą zostać na niego nałożone przez przedsiębiorcę. W związku z tym PayPal ma nieograniczoną możliwość dowolnego decydowania o tym, czy użytkownik popełnił czyn zabroniony i jaka spotka go za to kara, którą może być choćby zablokowanie pieniędzy na koncie. Tomasz Chróstny, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Ogłaszając tę decyzję, Prezes UOKiK przypomniał, że postanowienia zawarte w regulaminach muszą być jednoznaczne i zrozumiałe dla konsumenta. Klauzule abuzywne natomiast należy traktować tak, jakby ich nie było.

Jako że decyzja nie jest jeszcze prawomocna, właściciele usługi mają możliwość złożenia odwołania do sądu. Jeśli jednak się uprawomocni, to poza zapłatą grzywny PayPal będzie musiał także zaprzestać stosowania tego typu klauzul i zaktualizować regulamin, jak również poinformować o szczegółach konsumentów z poziomu swojego serwisu internetowego.