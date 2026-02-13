God of War powraca! Podsumowanie PlayStation State of Play

Za nami pierwsze State of Play w 2026 roku. Oczekiwania wobec PlayStation miałem od dawna bardzo małe – niemalże zerowe – a tu proszę, świetny początek, solidny środek, a całość zakończona genialnie.

Najciekawsze nowości pierwszego PlayStation State of Play w 2026 roku

Przeglądając listę wszystkich nowinek i zwiastunów z rozgrywką, nie mam serca, aby trzymać Was w tym miejscu przydługim wstępem. Chodźmy zatem przyjrzeć się, co PlayStation szykuje dla nas w najbliższym czasie.

Kena: Scars of Kosmora

Poprzedniczka, czyli Kena: Bridge of Spirits, chyba skończy jako jedna z tych gier, które zostaną na zawsze w moim sercu. Jeden z pierwszych tytułów, który ukończyłem na PlayStation 5, który pomimo kilku wad wspólnie polubiliśmy z narzeczoną. Nie będzie zatem zaskoczeniem, że premiery Scars of Kosmora już wyczekuję, przebierając z niecierpliwości nogami. Premiera w 2026 roku.

Ghost of Yotei Legends

Sucker Punch Studios kuje żelazo, póki gorące. Jedna z najlepszych gier 2025 roku otrzyma sieciowy dodatek, w którym wspólnie ze znajomymi poznacie nową historię lub podejmiecie wyzwanie w trybie Najazdu. Premiera 10 marca 2026 roku.

Death Stranding 2: On the Beach

Hideo Kojima ponownie nie kazał graczom pecetowym czekać zbyt długo na możliwość obcowania ze swoim najnowszym dziełem. Nieco ponad pół roku po konsolowej premierze, 19 marca Death Stranding 2: On the Beach trafi również na PC.

Legacy of Kain: Defiance Remastered i Legacy of Kain Ascendance

Mam nadzieję, że to nie będzie gigantyczny spoiler, jeżeli powiem Wam, że powrót do klasyki sprzed lat i nowa gra w serii pojawi się w trakcie pokazu jeszcze jeden raz. Tymczasem fani przygód Kaina i Raziela mogą cieszyć się domknięciem historii na konsolach nowej generacji. Remaster pojawi się na konsoli 3 marca 2026 roku, natomiast Legacy of Kain Ascendance – 31 marca 2026 roku.

Control: Resonant (gameplay)

Zazwyczaj zwiastun z rozgrywką weryfikuje, czy warto czekać na dany tytuł. Po prezentacji Control: Resonant w trakcie State of Play czekam jeszcze bardziej. Remedy mieszające w jednym kotle inFamous, Prototype i Devil May Cry to szansa na genialny gameplay i zapadającą w pamięć historię. Gra ma trafić w ręce graczy jeszcze w 2026 roku.

Yakoh Shinobi Ops

„Kooperacyjny, duchowy spadkobierca Tenchu” nie było raczej na niczyim bingo na miniony State of Play. Na sprawdzenie, czy wspólne skradanie ze znajomymi w feudalnej Japonii ma szansę odnieść sukces, przekonamy się dopiero w 2027 roku.

Star Wars: Galactic Racer (gameplay)

W styczniu 2026 roku zapowiedziano, że Forza Horizon 6 wyjdzie 19 maja 2026 roku. Wygląda jednak na to, że nie będzie to jedyny kandydat do wyścigowej gry roku. Coś czuję, że w nie wystarczy mi czasu na ogranie wszystkich ciekawych, nadchodzących tytułów.

Castlevania: Belmont’s Curse

Osiemnaście lat od czasu wydania ostatniej dwuwymiarowej Castlevanii. 11 lat od premiery Castlevania: Lords of Shadow 2 na PlayStation 3. Za sterami twórcy Rogue Prince of Persia (Evil Empire) oraz Dead Cells (Motion Twin). Castlevania: Belmont’s Curse jest w dobrych rękach, wyjdzie w 2026 roku, a ja chyba zaraz zacznę szukać sposobu na wydłużenie doby…

Silent Hill: Townfall

Resident Evil Village udowodnił, że zmiana perspektywy w kultowej serii wcale nie musi być złym pomysłem. Zapowiedziany Silent Hill: Townfall może zamienić wyjątek w regułę. Premiera w 2026 roku.

John Wick (tytuł roboczy)

Wstawaj zabójco, mamy bandziorów do wyeliminowania. Ci, którzy oglądali Johna Wicka, wiedzą, czego się spodziewać. Ci, co nie oglądali – doczytajcie podsumowanie do końca i obejrzyjcie ciurkiem wszystko w streamingu, nie zapominając podkręcić głośników.

Zapowiedź God of War Trilogy Remake i premiera God of War Sons of Sparta na PlayStation State of Play 2026

Jeżeli ktoś kończy 18 lat w 2026 roku, to oznacza, że w momencie debiutu God of War 3 miał około dwa lata. Choć „Trójka” doczekała się remastera na PS4 w 2015 roku, to pierwsze dwie części nie miały tyle szczęścia i „utknęły” w erze PlayStation 3 (lub PlayStation 2, jeżeli jesteście purystami i nienawidzicie wszelkich „HD Edition” z ery PS3).

Jeżeli na scenę wchodzi JC Carson, pierwszy voice actor związany z Kratosem, to wiesz, że w wielu nerdowskich domach pojawił się okrzyk radości. Szkoda tylko jednego – w zapowiedzi God of War Trilogy Remake nie padła żadna data, więc od premiery mogą dzielić nas lata. Chociaż jak patrzę na to, co powyżej i poniżej, to może i dobrze – przynajmniej mój backlog nie będzie sięgał Księżyca.

Bo musicie wiedzieć, że w tym roku dostaniemy – a może raczej dostaliśmy nowego God of Wara. Zaprezentowany prequel nie jest jednak ani akcyjniakiem ze sztywną kamerą, ani trzeciosobową przygodą jak w ostatnich dwóch częściach. To dwuwymiarowy miks gry akcji i platformówki, przygotowany przez Mega Cat Studios (WrestleQuest, Five Night at Freddy’s: Into the Pit).

Premiera? Właśnie teraz – gra jest już teraz dostępna na PlayStation 5.

Nie są to jedyne nowości, jakie zaprezentowano na State of Play, a jedynie wycinek najciekawszych zapowiedzi. Mimo to, patrząc na całokształt, dawno nie odchodziłem od ekranu tak zadowolony – przynajmniej jeżeli chodzi o pokazy PlayStation.

Mam tylko nadzieję, że w 2025 nie narobiliście sobie zaległości, bo po 2026 roku możecie nie pozbierać się do końca dekady. 😉