Nowy mop elektryczny Dyson debiutuje w Polsce. Lekkość w parze z czystością

Na polskim rynku pojawił się nowy mop Dyson Clean+Wash Hygiene. Urządzenie ma być jednym z najlżejszych elektrycznych sprzętów przeznaczonych do mycia podłóg. Zalet jest jednak znacznie więcej.

Najnowszy mop elektryczny Dyson Clean+Wash Hygiene ma umyć Twoje podłogi na błysk

Na polskim rynku zadebiutował nowy wysokoobrotowy mop elektryczny Dyson Clean+Wash Hygiene. Jak twierdzi producent – jest to jedno z najlżejszych urządzeń do mycia podłóg, bowiem waży 3,82 kilograma. Na uwagę zasługuje też niski profil o wysokości 113 milimetrów, co sprawia, że sprzęt zmieści się pod wieloma meblami.

Przede wszystkim najnowszy mop elektryczny Dyson Clean+Wash Hygiene ma pozwolić użytkownikowi na łatwe i higieniczne sprzątanie. Urządzenie wyposażono w chłonną rolkę samoczyszczącą, wykonaną z mikrofibry, odpowiedzialną za usunięcie codziennego kurzu, zanieczyszczeń, włosów i zabrudzeń czy plam. Specjalna rolka obraca się z prędkością 250 obrotów na minutę.

Dyson Clean+Wash Hygiene (źródło: Dyson)

Szczotka w mopie elektrycznym Clean+Wash Hygiene jest wspomagana mechanizmem samoczyszczącym, złożonym z elementu sprężynowego do usuwania zanieczyszczeń i brudnej wody oraz grzebienia, który rozplątuje włosy podczas ich zbierania. Dyson deklaruje, że model ten nie pozostawia na podłodze smug, gdyż do mycia na bieżąco używa świeżej wody. Jest to możliwe m.in. dzięki zastosowaniu 12-punktowego systemu nawadniania.

Warto wspomnieć, że nawilżanie jest regulowane w oparciu o cztery tryby. Producent wspomina, że 750-mililitrowy zbiornik na wodę powinien wystarczyć na umycie 350m2 podłogi przy optymalnym trybie nawilżenia.

ZOBACZ RÓWNIEŻ: Jaki odkurzacz pionowy z funkcją mycia? Sposób na wygodne sprzątanie

Dyson Clean+Wash Hygiene wyczyści i wysuszy sam rolkę

Dyson zwraca również uwagę, że nowy mop elektryczny czyści podłogi wzdłuż krawędzi i ścian. Warto także wspomnieć, iż model ten nie został wyposażony w filtr – według producenta jest to zaleta, gdyż w filtrze często rozwijają się bakterie czy wydziela się nieprzyjemny zapach. Ponadto takie rozwiązanie eliminuje ryzyko tworzenia się zatorów czy osadu, a co za tym idzie – spadku wydajności urządzenia.

Na koniec sprzątania Dyson Clean+Wash Hygiene wyczyści się sam. Proces ten polega na nasączeniu rolki czystą wodą oraz jej przepłukaniu, aby usunąć pozostałości i zalegający brud. Następnie rolka jest suszona gorącym powietrzem o temperaturze 85ºC.

Dyson Clean+Wash Hygiene (źródło: Dyson)

Wraz z mopem Clean+Wash Hygiene marka przygotowała też środek do czyszczenia podłóg twardych Dyson 02 Probiotic. Jak deklaruje producent – płyn nie zawiera substancji pieniących oraz jest nietoksyczny.

Najnowszy mop elektryczny Dyson Clean+Wash Hygiene jest już dostępny na polskim rynku. Producent wycenił go na 2099 złotych. Produkt można zamawiać przez stronę Dysona.