Orange ulepsza swoją aplikację. Łatwiej się już nie da

Aplikacja Orange Flex zyskała nowe opcje. Ponadto operator pochwalił się porównywarką ubezpieczeń.

Wygodniejsze zarządzanie dodatkowymi numerami w Orange Flex

Do użytkowników Orange Flex trafia właśnie nowa wersja aplikacji. Aktualizacja przynosi zmiany, które w założeniach mają ułatwić zarządzanie dodatkowymi numerami. Nowość widać od razu po uruchomieniu apki – dotychczasową sekcję Strefa kart SIM zastąpiły dwie zakładki: Mój numer oraz Grupa.

W pierwszej zakładce znajdziemy szczegóły dotyczące własnego planu, a także funkcję dodatkowej karty SIM i eSIM, którą można dodać do smartwatcha i innych urządzeń. Z kolei w drugiej sekcji dostępne są wszystkie opcje związane z zarządzeniem numerami bliskich oraz ustawienia ich uprawnień – przykładowo zakup pakietów dla dzieci, innych członków rodziny czy pracowników.

Aktualizacja wprowadza też większą kontrolę nad uprawnieniami dodatkowych numerów. Administratorzy mogą z góry zdefiniować, co użytkownik danego numeru może zrobić samodzielnie, a o co musi poprosić. Całość została zaprojektowana w taki sposób, aby była najbardziej czytelna i prosta w obsłudze.

źródło: Orange

Wypada jeszcze wspomnieć, że administratorzy dodatkowych numerów zyskali możliwość zarządzania wszystkimi opcjami bez konieczności logowania się na konta poszczególnych użytkowników. Dotyczy to m.in. kupowania pakietów roamingowych, planów dla dzieci czy pracowników. Ponadto administratorzy otrzymali nowy podgląd szczegółów na temat konta użytkownika, np. możliwość sprawdzenia, jakie pakiety są aktywne.

źródło: Orange

Orange wprowadza porównywarkę ubezpieczeń

Pomarańczowy operator pochwalił się nową usługą – Ubezpiecz się z Orange. Klienci w jednym miejscu mogą porównać kilka ofert i ubezpieczyć dom lub auto. Zaletą mają być też dodatkowe premie w postaci zwrotu gotówki.

Porównywarka została opracowana we współpracy z firmą bolttech, która ma duże doświadczenie w obszarze insurtech. Strona usługi pozwala sprawdzić propozycje ubezpieczeń oferowanych przez znane marki – m.in. Beesafe, Benefia, Compensa, ERGO Hestia, mtu24.pl, Uniqa, Wiener i TUZ Ubezpieczenia.

Orange dodaje, że platforma z czasem będzie wzbogacana o nowe funkcje, kategorie i partnerstwa z zakładami ubezpieczeń. Osoby, które zdecydują się z skorzystać z ofert na ubezpieczenia do końca lutego, mogą w ramach promocji otrzymać premię do 150 złotych.

Darmowe gigabajty od Orange

Na koniec jeszcze mały bonus. Użytkownicy ofert na kartę w Orange mogą odebrać bezpłatne 10 GB internetu do wykorzystania przez 7 dni. W tym celu należy tylko wysłać SMS o treści 10GB na numer 80111.