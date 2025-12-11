Witaj z powrotem, Sony Xperia Play. A, nie, czekaj…

Perfekcyjny smartfon dla graczy powstał prawie 15 lat temu, jednak do tego czasu nikt nie podjął się próby powtórzenia tego wyczynu. Teraz znany producent konsol z Chin chce wskrzesić ducha Sony Ericsson Xperia Play.

Mobilny gaming 14 lat temu

Sprzęty wyprzedzające swoje czasy to historie stare jak świat. W świecie mobilnego grania najczęściej wspomina się o dwóch urządzeniach – Nokii N-Gage i Sony Ericsson Xperia Play. Nas w tej chwili interesuje głównie ten drugi projekt. Tym, co sprawiało, że smartfon był ewidentnie skierowany do graczy, była dwuczęściowa obudowa – na górnej umieszczono ekran, natomiast po rozsunięciu zyskiwało się dostęp do przycisków i gładzików ułatwiających grę.

Niestety, wsparcie firmy nie było najlepsze, a sam telefon otrzymał nieco za słabe podzespoły, aby zdobyć uznanie wśród graczy. Od momentu prezentacji urządzenia nikt przez 14 lat nie podjął próby odtworzenia takiej konstrukcji, choć dzisiejsze smartfony oferują o wiele bardziej rozbudowane tytuły, a popyt na akcesoryjne kontrolery pokazuje, że są osoby zainteresowane mobilnym gamingiem.

Sony Ericsson Xperia Play (fot. engadget.com)

Ayaneo Pocket Play zapowiedziany

I tu na scenę wchodzi Ayaneo Pocket Play – nowy produkt firmy specjalizującej się w handheldach (zarówno opartych na systemie Android, jak i Windows) czy MiniPC. Producent zapowiedział w lipcu prace nad własnym smartfonem i można się było spodziewać, że będzie starał przypodobać się gamingowej społeczności.

Jeżeli chodzi o samą formę, trafili w dziesiątkę – Pocket Play wygląda tak, jak połączenie współczesnego smartfona ze wspomnianą na początku Xperią Play. Płaski ekran pozbawiony wykrzywiających obraz zagięć, przyciski na ramce czy wysuwana sekcja z D-Padem i gładzikami zastępującymi analogi, będą perfekcyjnym wabikiem na fanów mobilnego grania.

Ayaneo Pocket Play (źródło: Ayaneo)

Czy sprzęt okaże się godnym rywalem PlayStation Portal i smartfonów pokroju Asus ROG Phone 9 Pro? Trudno to ocenić z trzech powodów. Po pierwsze, Ayaneo nie podało specyfikacji urządzenia, która w gamingowym telefonie ma duże znaczenie. Po drugie, nie wiemy jak niezawodny i wygodny okaże się Pocket Play. Po trzecie, firma chce ufundować projekt poprzez platformę Kickstarter, więc sprzęt ujrzy światło dzienne pod warunkiem spełnienia minimalnego celu.

Mam jednak przeczucie, że w tej kwestii producent może spać spokojnie – renoma Ayaneo i ludzka ciekawość powinny sprawić, że Pocket Play szybko zostanie ufundowany.