Spotify zapowiada nowe funkcje i więcej pieniędzy dla artystów

Jedna z najpopularniejszych platform do streamowania muzyki i podcastów ma zamiar stworzyć coś zupełnie nowego. Spotify chce chronić artystów i udostępnić nowe sposoby na uzyskanie dochodu.

Ta współpraca Spotify i wytwórni ma przynieść sporo dobrego

Popularna platforma do streamowania muzyki ogłosiła zawarcie umowy z największymi wytwórniami płytowymi, takimi jak Sony Music Group, Universal Music Group, Warner Music Group, Merlin oraz Believe. Współpraca firm z serwisem ma pomóc w opracowaniu nowych odpowiedzialnych produktów opartych na sztucznej inteligencji.

Spotify twierdzi, że artyści i autorzy utworów w ramach tej współpracy będą stawiani na pierwszym miejscu. Platforma i wytwórnie będą działały w imię czterech zasad, polegających na:

tworzeniu nowych produktów dla artystów i fanów w oparciu o porozumienia z wytwórniami, dystrybutorami i wydawcami,

pozostawieniu wyboru uczestnictwa w generatywnej AI dla artystów i właścicieli praw autorskich,

utworzeniu nowych źródeł dochodu dla właścicieli praw autorskich, artystów i autorów piosenek,

opracowaniu narzędzi AI, które dadzą artystom i twórcom nowe, kreatywne sposoby i kontakt z fanami.

Żadne konkrety dotyczące tych wspomnianych produktów nie zostały ujawnione, zdradzono jedynie, iż Spotify buduje nowoczesne laboratorium badawcze, które ma zajmować się sztuczną inteligencją. Ponadto utworzony zostanie zespół produktowy, mający zająć się rozwojem technologii odzwierciedlających zasady i nowe doświadczenia zarówno dla fanów, jak i artystów.

Spotify we wpisie zaznacza, że firmie zależy na tym, aby sztuczna inteligencja rozwijała sztukę, stwarzała nowe możliwości dla branży i utrzymywała artystów w centrum uwagi w muzyce.

Sztuczna inteligencja będzie lepiej dopilnowana na Spotify

To jednak nie wszystko, bo pod koniec września 2025 roku Spotify zaktualizowało zasady dotyczące AI. Platforma skupiła swoje działania m.in. na skuteczniejszym egzekwowaniu zasad dotyczących podszywania się. Nowe ustalenia precyzują, w jaki sposób platforma rozwiązuje zgłoszenia użytkowników dotyczące np. klonowania głosu czy tworzenia deepfake’ów.

Znany serwis jeszcze tej jesieni planuje wdrożyć nowy system filtrowania spamu. Z informacji wynika, iż taktyki, takie jak masowe przesyłanie treści, duplikowanie materiałów, manipulowanie SEO czy udostępnianie niskiej jakości treści, są łatwiejsze, dzięki ogólnodostępnym narzędziom, opartym na modelach sztucznej inteligencji. Spotify chce wykrywać, identyfikować, oznaczać, filtrować i blokować rekomendację kont stosujących tego typu zachowania.

Wkrótce serwis ma też zaangażować się w oznaczenia muzyki opracowanej przy użyciu AI. Standard ma zostać przygotowany przez organizację DDEX, a informacje o sztucznej inteligencji będą przekazywane przez wytwórnie, dystrybutorów, partnerów oraz wyświetlane w aplikacji.

Warto wspomnieć, iż platforma intensywnie się rozwija i wdraża nowe funkcje. Od kilku tygodni użytkownicy Spotify mają już realny wpływ na profil upodobań i mogą dodawać konkretne utwory i artystów do listy wykluczonych.