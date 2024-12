Zimowa wyprzedaż w PlayStation Store. Zgarnij hity „za grosze”

Do Świąt Bożego Narodzenia pozostało zaledwie kilka dni. Jeżeli jeszcze nie masz prezentu dla gracza lub dla siebie samego, warto, żebyś odwiedził PlayStation Store i zerknął do zakładki z zimową wyprzedażą. Można zgarnąć prawdziwe hity przecenione o 40, 50 czy nawet 60 procent.

Hity w zimowej wyprzedaży PlayStation Store

Co roku jesteśmy świadkami letnich i zimowych wyprzedaży na Steamie, czy PlayStation Store. W tym roku również Epic Games przyłączyło się do zabawy i udostępni graczom szereg świetnych produkcji za darmo. Dzisiaj jednak skupimy się na sklepie PlayStation, ponieważ można dorwać prawdziwe perełki w całkiem dobrych cenach. Zacznijmy od Astro Bota, najlepszej gry tego roku, która jest przeceniona o 15 procent – zamiast 299 złotych zapłacicie 254,15 złotych. Uczciwa cena, jak za GOTY.

O 38 procent taniej, czyli za 210,18 złotych, można zgarnąć Marvel’s Spider-Man 2, które uważam za fenomenalną grę. Zresztą, wynik 9/10 w recenzji mówi sam za siebie. Niewiele więcej kosztuje zresztą Call of Duty: Black Ops 6, ponieważ można go kupić za 261,75 złotych i uważam, że jest to produkcja warta tej ceny.

Dość mocno przecenione zostały też NBA 2k25 i EA Sports FC 25. Obie gry można zgarnąć o 60 procent taniej, czyli – odpowiednio – za 135,60 i 147,96 złotych. O ile w przypadku NBA jest to świetna cena i warto zastanowić się nad zakupem, tak nowa FIFA w obecnym stanie jest po prostu niegrywalna. Warto jedynie dla trybów single player, bo Ultimate Team jest okropny. Widać, że taka przecena to próba ratowania serwerów świecących pustkami.

Jeżeli chodzi o premiery z tego roku, warto też zastanowić się nad HellDivers 2 i LEGO Horizon Adventures. Kosmiczny FPS można dorwać za 135,20 złotych i w tej cenie zdecydowanie warto go ograć. Z kolei LEGO jest do kupienia za 212,29 złotych. To również gra, która na pewno jest warta tej ceny.

Klasyki na dużych przecenach

Jednak nie samymi nowymi premierami AAA człowiek żyje. Warto również pochylić się nad klasykami, które można dorwać sporo taniej. Przykładem jest chociażby GTA V wydane w edycji premium, które można kupić za 62,58 złotych. Dziedzictwo Hogwartu jest z kolei za 79,75 złotych, a Red Dead Redemption 2 za 85,47 złotych. Jeżeli nie miałeś okazji ograć Cyberpunka 2077, to teraz jest do kupienia za 104,50 złotych. To świetna cena jak za tak genialną grę. A przypomnę, że dopiero co CP 2077 dostało aktualizację 2.2!

Kilka dni temu zapowiedziano Wiedźmina 4, więc warto odświeżyć sobie historię z trójki, wieńczącą trylogię Geralta. Za 37,80 możesz dorwać Wiedźmin 3: Dziki Gon w edycji kompletnej! Równie udany klasyk, jakim niewątpliwie jest Sekiro: Shadows Die Twice, da się kupić za 149,50 złotych.

Świetnych gier w niskich cenach jest tyle, że nie sposób wymienić wszystkich. Zajrzyjcie po prostu na stronę PlayStation Store i wybierzcie to, co pasuje idealnie w Wasze gusta. Na koniec jednak zostawię Was z dwoma perełkami. Pierwsza z nich będzie dla fanów Gwiezdnych Wojen, a druga dla tych, którzy kochają strzelanki. Star Wars Jedi: Upadły Zakon jest do kupienia za 21,90 złotych, a Battlefield 1 za 8,90 złotych.