Epic Games rozdaje gry. A inne sprzedaje w dobrych cenach

Świąteczne rozdawanie gier, połączone z wyprzedażą na Epic Games Store, zaczyna powoli stawać się gamingową tradycją. Jeżeli szukacie miejsca, z którego dowiecie się codziennie, co akurat przygotował dla was „Epicki Święty Mikołaj” i co warto kupić na EGS, zapraszam.

The Lord of the Rings: Return to Moria na rozgrzewkę

Zanim jednak Epic Games Store zacznie obdarowywać nas darmowymi grami co 24 godziny (o czym będziemy Was informować na bieżąco aktualizując niniejszy wpis) warto sprawdzić, co tam ostatnio dobrego mogliśmy przypisać do konta. Aktualnie padło na tytuł łączący survival z uniwersum wykreowanego przez J.R.R Tolkiena.

The Lord of the Rings: Return to Moria daje nam szansę na odbudowanie tytułowego miasta kransoludów, znanego także jako Khazad-dûm. Wszyscy fani Śródziemia wiedzą, że twierdza stanowi waży punkt na mapie świata. Mogliśmy zobaczyć ją zarówno w filmowej trylogii Petera Jacksona, jak i w serialu „Pierścienie Władzy”. Akcja gry toczy się w trakcie Czwartej Ery, po pokonaniu Saurona.

Jakie wyzwania stawia gra przed nami? Starając się przywrócić Morii świetność będziemy wykonywać misje na proceduralnie generowanych mapach w pojedynkę lub ze znajomymi w ramach maksymalnie ośmioosobowej kooperacji. Jak na współczesny survival przystało, będziemy musieli zarządzać ilością pożywienia, pilnować temperatury i upewniać się, że hałasując kilofami nie ściągniemy na siebie nieszczęścia. Zebrane w trakcie kampanii surowce wykorzystamy do odbudowania miasta oraz wytwarzania nowych pancerzy czy broni.

The Lord of the Rings: Return to Moria możecie jeszcze odebrać do 19 grudnia do godziny 17:00.

Co warto kupić w trakcie świątecznej wyprzedaży na Epic Games Store?

Jeżeli macie nieco pieniędzy do wydania, jednak niekoniecznie chce Wam się przeglądać i porównywać promocje, przygotowałem kilka propozycji dostępnych w Epic Games Store. Mam nadzieję, że każdy znajdzie coś dla siebie. Całość posortowana jest cenowo – od najdroższego tytułu do najtańszego. Wszystkie pozycje są dostępne w historycznie najniższej cenie na platformie.

Zacznijmy od tytułu nominowanego w 2023 do Gry Roku i zwycięzcę trzech statuetek w trakcie zeszłorocznego The Game Awards, czyli Alana Wake’a 2. Sequel dzieła Remedy z 2010 roku to nie tylko uczta dla oczu z niesamowitą oprawie graficznej, ale także świetny horror, który pokochają fani zjawisk nadprzyrodzonych, nietuzinkowych scenariuszy i ci, którzy na szczyt swojej listy na Filmwebie wybrali serial Twin Peaks. Alan Wake 2 jest dostępny w cenie 107,49 złotych (-50% od ceny podstawowej).

Jeżeli jednak szukacie czegoś, co przypomni Wam staroszkolną rozwałkę lat 90., to co powiecie na Warhammer 40,000: Boltgun – Forges of Corruption Edition? Są nieco rozpikselowane modele 3D połączone z dwuwymiarowymi sprite’ami, dynamiczne poruszanie się po mapach i tępienie heretyków w imieniu Imperatora – czasami tyle w życiu wystarczy do szczęścia.

Forges of Corruption to wydane w połowie 2024 roku DLC dostarczające graczowi nowych broni, przeciwników i kolejne mapy. Cały pakiet kosztuje Was w trakcie promocji 53,39 złotych (-40% od ceny podstawowej).

A teraz pora na coś, przy czym powinni się świetnie bawić fani palenia cyfrowej gumy – a może raczej plastiku – bo z tego w końcu wykonane są opony w maszynach Hot Wheels. Pod koniec 2023 roku Hot Wheels Unleashed doczekało się następcy o podtytule Turbocharged.

Gra oferuje ponad 130 resoraków, które puścimy w ruch po kultowych torach, takich jak „podwórko znajomego”, „salon gier” czy „kuchnia”. HWU 2 to także nowe mechanizmy, wykorzystywane do omijania przeszkód i spychania przeciwników, powrót edytora tras czy kampania pełna szalonych wyścigów i wyzwań. Hot Wheels Unleashed: 2 Turbocharged dorwiecie na Epic Games Store za 43,80 złotych (-80% od ceny podstawowej).

Najlepsza gra kooperacyjna, skierowana wyłącznie do dwóch graczy? Od 2021 roku odpowiedź jest tylko jedna – It Takes Two. Cody i May niespecjalnie się dogadują, a naszym zadaniem jest przeprowadzić ich przez historię, gdzie nie ma miejsca na rozwiązanie problemu samodzielnie – tylko współpracując para będzie mogła wrócić do swoich ludzkiej formy.

Zróżnicowane poziomy i zmieniające się wraz z nimi mechanizmy sprawiają, że kampania, rozpisana na kilkanaście godzin, ani trochę się nie nudzi. Dzięki funkcji „Dostęp dla znajomych”, Wasz towarzysz podróży nie musi być posiadaczem gry, a i tak będziecie mogli z nim przeżyć fabułę od początku do końca.

It Takes Two kosztuje obecnie 35,98 złotych (-80% od ceny podstawowej). Wszystkie gry będą dostępne na przecenie do 9 stycznia 2025 roku do godziny 17:00.

Jeżeli natomiast czekacie na pierwsze informacje o tegorocznym worku z prezentami dla graczy od Epic Games Store wyczekujcie aktualizacji 19 grudnia.