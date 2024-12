Idealny prezent na święta dla gracza? Laptopy Lenovo w dobrych cenach!

Artykuł sponsorowany

Wielkimi krokami zbliżają się Święta Bożego Narodzenia, a to oznacza, że czas pomyśleć o prezentach pod choinkę dla najbliższych. Co ciekawego dla graczy można wyhaczyć w sklepach? Są to np. laptopy Lenovo napędzane zaawansowanymi technologiami dostarczanymi przez firmę NVIDIA. Przyjrzyjmy im się bliżej.

Czy karty NVIDIA GeForce RTX to dobry wybór dla gracza?

Gracze to tylko jedna z wielu grup, dla której świąteczny prezent w postaci nowego sprzętu będzie świetnym wyborem. Do tego grona zaliczają się również twórcy treści internetowych czy osoby pracujące przy wszelkiego rodzaju produkcji multimediów. Z pewnością każdy znajdzie coś dla siebie, a my możemy w tym pomóc!

Zanim przejdziemy do konkretnych modeli laptopów Lenovo, jakie warto kupić komuś (lub sobie) pod choinkę, najpierw omówmy samą platformę RTX, ponieważ pod tym pojęciem kryje się szereg ciekawych technologii. Zacznijmy od technologii, z jakich pozwala korzystać:

RTX AI,

DLSS 3,

Ray Tracing,

NVIDIA Reflex,

NVIDIA Studio.

Jak więc widzicie ekosystem NVIDIA RTX mocno wykorzystuje obecne możliwości sztucznej inteligencji i zaawansowanych technologii, dzięki czemu gracze mogą cieszyć się świetnym obrazem oraz płynnością w ponad 500 grach. Planujesz świąteczne granie w nowe tytuły? Na pewno ucieszy Cię fakt, że te technologie zostały zaimplementowane na premierę Indiana Jones i Wielkiego Kręgu czy S.T.A.L.K.E.R. 2.

S.T.A.L.K.E.R. 2 | screeny: Bartosz Kaja

Z kolei DLSS, czyli NVIDIA Deep Learning Super Sampling, to nic innego jak zbiór technologii opartych na sztucznej inteligencji. W skład tego zestawu wchodzą: DLSS Super Resolution, DLSS Frame Generation i DLSS Ray Reconstruction. Po co DLSS jest graczom? Dzięki tym rozwiązaniom mogą cieszyć się ze zwiększonej wydajności i większej liczby generowanych klatek na sekundę w wysokiej rozdzielczości. Zdaniem NVIDIA – przykładowo – gra Cyberpunk 2077 wykazuje 3,6-krotny wzrost wydajności oraz znacznie ostrzejsze obrazy i odbicia po włączeniu DLSS 3 na karcie graficznej RTX 4090, która jest zainstalowana w laptopie. Skok z 33 FPS na 120 FPS jest imponujący!

Indiana Jones i Wielki Krąg | screeny: Konrad Pisula

A co jeżeli planujesz świąteczne granie w jakiego FPS-a lub jakąkolwiek produkcję, w której rywalizujesz z innymi graczami? Wtedy na pomoc przychodzi NVIDIA Reflex, pozwalająca nawet na dwukrotne zmniejszenie opóźnienia. To serio robi różnicę i wpływa na celowanie, co finalnie przekłada się na wyniki i tabelę. Zamiast zamykać ją w Counter Strike’u czy Valorancie, możesz otwierać, prawda? ;)

NVIDIA Reflex pozwala na redukcję opóźnienia, ale warto pamiętać, że czasem musisz to ustawienie ręczne włączyć w grze. Dla przykładu w Counter Strike 2 będzie to w zakładce wideo → zaawansowane wideo → NVIDIA Reflex Low Latency. Z kolei w Fortnite będzie to po prostu w zakładce wideo (nazwane tak samo), a zaś w Valorancie ścieżka wygląda tak: wideo → ogólne → NVIDIA Reflex Low Latency.

Wykres przedstawiający wyniki Nvidia Reflex (źródło: Nvidia)

Twórcy treści też będą zadowoleni

Z takiego prezentu pod choinką zadowoleni powinni być nie tylko gracze, ale również twórcy treści. Firma NVIDIA przygotowała dla nich platformę NVIDIA Studio, czyli zestaw sterowników, kwalifikacji sprzętowych oraz technologii optymalizacji. Cel był jeden: usprawnić kreatywną pracę.

Co zapewniają karty GeForce RTX twórcom? Są to m.in.:

szybszy render,

płynny podgląd,

stabilna praca ze sterownikami Studio.

Do tego dochodzi cały pakiet aplikacji Studio, czyli NVIDIA Omniverse, Broadcast, Canvas czy RTX Remix. Dla przykładu Broadcast zapewnia zestaw efektów do ulepszenia mikrofonu, głośników czy kamery. Całe oprogramowanie jest wspierane przez sztuczną inteligencję, co pozwala m.in. na rozmycie tła czy usuwanie echa dźwiękowego, które świetnie sprawdza się podczas streamowania.

RTX AI to technologia wykorzystująca akcelerację sztucznej inteligencji do wyższej wydajności w ponad 500 grach oraz aplikacjach. Dzięki temu obraz jest wzbogacony przez AI, zapewniając płynne strumieniowane oraz generowanie obrazu. Warto tutaj podkreślić, że komputery wyposażone w układy GeForce RTX mogą korzystać również z uczenia maszynowego, a jednym z zadań tej technologii jest wnioskowanie.

Wspomniane wyżej rozwiązania niesamowicie zwiększą wydajność w pracy i grach. Dość jednak suchej teorii, czas zaprezentować Wam dwa modele, które korzystają z tych cudów technologii i pozwalają cieszyć się z rozrywki czy pracy jeszcze bardziej.

Laptopy Lenovo pod choinkę? Strzał w dziesiątkę

Szepnij aniołkowi, że warto pod choinkę sprezentować laptopy Lenovo. Szczególnie dwa modele wydają się być bardzo interesujące: LOQ 15ARP9 i Legion 5i 16IRX9.

Pierwszy z nich wyposażony jest w NVIDIA GeForce RTX 4050 (6 GB GDDR6), procesor AMD Ryzen 7 7435HS, a także 24 GB pamięci RAM DDR5 (dwie kości po 12 GB). Na pokładzie znajduje się również dysk SSD 512 GB M.2, co oznacza, że oprócz systemu zmieścisz na nim kilka większych gier, jak wspomniana wyżej Indiana Jones czy też nadchodzące wielkimi krokami Path of Exile 2, które zapowiada się wręcz fenomenalnie.

Przytoczony model ma ekran o przekątnej 15,6 cala ze 100% pokryciem sRGB i rozdzielczości Full HD. Na papierze wygląda to świetnie, a nie można zapomnieć, że dzięki portom USB-A (3 sztuki) i combo jack (3.5 mm) gracze mogą podpiąć potrzebne im akcesoria, jak np. gamingowa myszka czy słuchawki. Na koniec jeszcze warto podkreślić, że laptop korzysta z TPM 2.0, co jest szczególnie ważne m.in. przy graniu w Valoranta.

Lenovo LOQ 15ARP9 można dorwać już za 4299 złotych z zainstalowanym systemem Windows 11 Home.

Oprócz LOQ polecam Wam również Legiona 5i. Co ten potwór może zaoferować? Na pokładzie znajduje się m.in. karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 4060 (8 GB pamięci GDDR6), procesor Intel Core i5-13459HX, 16 GB pamięci RAM DDR5 (można dołożyć jeszcze jedną kość, laptop maksymalnie obsługuje 64 GB pamięci DDR5). Ten 16-calowy potwór ma ekran o rozdzielczości 2560 x 1600 pikseli, 100% pokrycia sRGB i odświeżanie do 165 Hz.

To jednak nie koniec jego zalet, bo – oprócz szeregu różnych portów, w tym trzech USB-A czy HDMI 2.1 – laptop jest przede wszystkim w miarę lekki, jak na to, co oferuje. Jego waga wynosi zaledwie 2,36 kg, a więc nie aż tak dużo, jak można było się spodziewać. Dodatkowo wyposażony jest w chip LA1, co zwiększy jego wydajność m.in. w gamingu.

Cena Lenovo Legion 5i 16IRX9 startuje od 4999 złotych.

Promocja Lenovo i Polski Gaming

Na koniec warto jeszcze dodać fajną informację dla graczy. Chodzi o promocję Lenovo i Polski Gaming. Wyobraź sobie, że prezent pod choinkę może być podwójny. Kupujesz laptopa, a w zestawie wpada kilka gier od polskich wydawców.

Jeżeli do 31 grudnia tego roku kupisz sprzęt gamingowy Lenovo i zachowasz dowód zakupu, możesz skorzystać z dedykowanej promocji. Następnie wystarczy wyciąć z pudełka etykietę z numerem seryjnym i przesłać poprzez skan na formularz zgłoszeniowy. Masz na to 14 dni od daty zakupu. Po weryfikacji dostaniesz maila z kodami do wybranych gier.

Dla przykładu za Lenovo LOQ 15ARP9 będą to cztery gry, a za Legion 5i 16IRX9 aż sześć produkcji. Pełna lista jest dostępna na podlinkowanej wyżej stronie Lenovo. Na jakie produkcje możesz liczyć? Są to m.in.:

Dying Light Definitve Edition,

Ghostrunner i Ghostrunner II,

This War of Mine,

POSTAL: Brain Damaged.

Materiał powstał przy współpracy z Lenovo Polska