Nowe Nintendo kupimy w Polsce. Będzie cykać!

Jak wszyscy wiemy, Nintendo ma smykałkę do oferowania sprzętów, które fani japońskiego giganta kupią bez mrugnięcia okiem. Wszystko wskazuje na to, że zapowiedziany na początku października gadżet będzie oferowany także w polskich sklepach.

Czym jest Nintendo Alarmo?

Sceptycy uznaliby w skrócie, że Alarmo to najbardziej bezsensowne akcesorium w erze smartfonów. Jako właściciel Switcha i innych konsol poprzednich generacji Nintendo… muszę im poniekąd przyznać rację. W końcu na pierwszy rzut oka nowy gadżet nie jest niczym innym jak budzikiem.

Nintendo Alarmo (Źródło: Nintendo)

Stwierdzenie jednak, że jedyne co robi Nintendo Alarmo to tylko budzenie o ustalonej godzinie śpiącego właściciela lub właścicieli, to również lekkie nadużycie. Budzik umożliwia Wam wybranie jednego tytułu oraz sceny powiązanych z grami Nintendo oraz przypisanie ich do konkretnej godziny. Kiedy przyjdzie czas na pobudkę zostanie odegrana muzyka i efekty specjalne powiązane z naszym wyborem. Do urządzenia wgrano 35 różnych alarmów związanych m.in. Pikminami, The Legend of Zelda czy Mario. Producent przewiduje, że w przyszłości będzie możliwe pobranie dodatkowych motywów.

Kiedy Alarmo nie jest w Button Mode, korzysta on z czujników ruchu reagujących na działania budzonej osoby np. wyciąganie ramion do góry czy przewracanie się na drugi bok. Ruch to także jedyny sposób na uciszenie budzika. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby uruchomić tradycyjny tryb i wyłączyć alarm celnym pacnięciem w guzik na górze obudowy.

Co ciekawe, sensory działają także w nocy, więc budzik może służyć nie tylko do sprawdzenia ile czasu spędziliśmy w łóżku, ale również jak dużo ruszamy się we śnie czy ile czasu zajmuje nam zwleczenie czterech liter.

Ile kosztuje Nintendo Alarmo?

Alarmo od dnia premiery, czyli 9 października 2024 roku, jest dostępny wyłącznie dla subskrybentów Nintendo Switch Online. To się jednak zmieni w połowie stycznia i okazuje się, że polskie sklepy z elektroniką planują zagospodarować nieco miejsca w magazynach na budzik. Nie będzie to jednak tania zabawka.

W oficjalnym sklepie Nintendo, Alarmo kosztuje 99,99 euro, czyli ~425 złotych. Wysyłka do polski jest darmowa, a przy zamówieniu za ponad 80 euro otrzymujemy w gratisie brelok z Mario. Media Expert wycenił natomiast zakup gadżetu na 459,99 złotych. Biorąc pod uwagę fakt, że NSO kosztuje minimum 16 złotych za 30 dni abonamentu lub 80 złotych przy płatności z góry na cały rok (pomińmy członkostwo rodzinne czy opcję rozszerzoną z dodatkowymi grami i dodatkami), cena wydaje się uczciwa. W przypadku RTV Euro AGD i X-kom obecnie przy produkcie widnieje cena 599 złotych. Sprzedaż ruszy 31 stycznia 2025 roku.

To teraz pozostaje mieć nadzieję, że starczy egzemplarzy, aby w niedalekiej przyszłości skompletować sobie w sklepie zestaw „Alarmo plus Switch 2„. 😉