Cyberpunk 2077 2.2 – nowa aktualizacja już jest do pobrania

Jak widać istnieje życie po „Edycji Ostatecznej”. W przypadku Cyberpunka 2077 i aktualizacji 2.2 zmiany docenią przede wszystkim ci, którzy chcieliby jeszcze lepiej wyrazić siebie na ulicach Night City.

Zakład blacharsko-lakierniczy w Kabuki

Po raz kolejny CD Projekt RED udowadnia, że można wprowadzać nowe mechanizmy do gry, które wpisują się w ogólnie przyjęty lore. Tę poprawkę sponsorują dwaj przemysłowi giganci Cyberpunka – Rayfield oraz Kiroshi.

Pierwszy z nich wprowadził do Night City technologię CrystalCoat. Dzięki niej zmiana powłoki lakierniczej na pojeździe to kwestia kilku kliknięć. Oprócz aut marki Rayfield z CrystalCoat można wykorzystać na maszynach Mizutani, Herrera, Quadra i Villefort.

Lakier na Porsche 911 póki co zostaje na miejscu (Źródło: Jakub Malec | Tabletowo.pl)

Kiroshi opracował natomiast TWINTONE, który częściowo korzysta z możliwości CrystalCoat. Jeżeli w trakcie przejażdżki zobaczycie na ulicy jakiś fajny zestaw kolorystyczny na samochodzie, wystarczy że zeskanujecie go Waszą optyką i zapiszecie w bazie za niewielką opłatą, a będziecie mogli go założyć na dowolny kompatybilny pojazd z garażu. Ciekawym smaczkiem jest fakt, że skorzystanie ze zmiany lakieru pomoże Wam zgubić pościg i obniżyć poziom poszukiwania NCPD.

Nowinką związaną z motoryzacją są także nowe propozycje do zakupu u Autofixera:

Mizutani Shion MZ1,

Mizutani Shion Targa MZT,

Thorton Galena GA32t,

Thorton Colby CST40,

Archer Quartz EC-L r275,

Quadra Type-66 640 TS,

Quadra Type-66 680 TS,

Mahir Supron FS3-T,

Villefort Deleon V410-S Coupe (wymagane Widmo wolności),

Mizutani Hozuki MH2 (wymagane Widmo wolności).

Ostatnią ciekawostką jest fakt, że od teraz nie zawsze będziecie podróżować sami. Po przejściu do 2. aktu czasami zdarzy się, że Waszym pasażerem będzie nie kto inny jak Silverhand, który od czasu do czasu skomentuje to, co się dzieje.

Cyberpunk 2077 (Źródło: CD Projekt RED)

Fotogeniczna V nie do poznania

Jeżeli marzyliście o tym, aby V mógł lub mogła wybierać spośród jeszcze większej liczby przedmiotów kosmetycznych – CD Projekt RED wsłuchało się w Wasze myśli. Do Kreator Postaci dodano 115 elementów, takich jak kolory oczu, makijaż ust, policzków oraz oczu, nowe blizny tatuaże czy kosmetyczne wszczepy twarzy. Jeżeli przytłacza Was liczba nowych opcji, możecie skorzystać z dodanego w aktualizacji 2.2 generatora postaci, w którym na skali Normals-Punk będziecie mogli dostosować styl nowej lub nowego V.

Zmiany w trybie fotograficznym są tak rozbudowane, że możnaby przypiąć mu łatkę „2.0”:

kamera z drona została „uwolniona” i nie skupia się już na V, a jej zasięg został zwiększony,

można włączyć lub wyłączyć uwzględnianie kolizji obiektów w trybie,

pojawiła się opcja precyzyjniejszego sterowania kamerą lub całkowita blokada kadru,

możliwa jest zmiana formatu zdjęcia (dostępne tylko w wersji PC),

na planie można teraz dodać do 3 NPC-ów z 20-osobowej listy,

nowa zakładka z oświetleniem umożliwia dodawanie i dostosowanie źródeł światła,

dodano także suwak intenstywności efektów oraz naprawiono błędy związane z głębią ostrości,

Właśnie opracowaliście idealny kadr z V obok przemalowanej Quadry i chcielibyście móc częściej podziwiać swoje fotografie w grze? Proszę bardzo – w mieszkaniach należących do postaci pojawił się Kiroshi SmartFrames. To ramki, w które możecie włożyć zdjęcia, jakie zrobiliście w trakcie Waszej przygody. Do przeglądania fotografii można wykorzystać nową zakładkę w galerii, a obrazy są pobierane z folderu zrzutów ekranu na komputerze lub z galerii konsoli. Oznacza to, że dopóki grafiki są zgodne z jednym z trybów (16:9, 2,35:1, 4:3, 9:16, 4:5 oraz 2:3) i zapisano je w formacie .png, to możecie je wgrać do SmartFrames.

Co jeszcze wprowadza aktualizacja 2.2 do Cyberpunk 2077?

Jako że po drodze zawsze znajdzie się coś do załatania, CD Projekt RED zajęło się również poprawkami związanymi z różnymi zadaniami – zarówno w podstawowej wersji gry, jak i dodatku „Widmo Wolności”. Poprawiono także animacje, wydajność gry na procesorach Intel w architekturze Arrow Lake czy dodano efekty w systemie Razer Chroma.

Czy to będzie ostatnia aktualizacja związana z Cyberpunkiem 2077, który swoją drogą obchodzi właśnie swoje 4. urodziny? Skoro wokół 9-letniego Wiedźmina 3 wciąż coś się dzieje, to nie zdziwię się, jeżeli spotkamy się tutaj za rok, aby świętować aktualizację 2.3.