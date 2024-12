Squid Game dla graczy. Razer chce z nami zagrać

Wielkimi krokami zbliża się premiera drugiego sezonu Squid Game. Z tej okazji Razer przygotował dla graczy i fanów tego serialu dedykowaną kolekcję swojego sprzętu. Dostępna będzie myszka, podkładka i etui na telefon. W jakich cenach i kiedy będzie można kupić te akcesoria?

Myszki Razer Squid Game

Zdecydowanie jednym z flagowych produktów Razera są myszki dla graczy. Te cieszą się dużą popularnością i nic w tym dziwnego. W swoich kategoriach cenowych często rywalizują m.in. z Logitechem i zazwyczaj są po prostu dobrym wyborem. Do premiery drugiego sezonu Squid Game, kontynuacji bardzo popularnej produkcji z 2021 roku, zostało zaledwie kilka dni, więc to czas na zwiększoną promocję. Razer postanowił współpracować z Netfliksem i wypuścił kolekcję „Razer x Squid Game”. Wszystkie akcesoria można zamówić na stronie producenta.

Myszki Razer x Squid Game (źródło: Razer)

W jej skład wchodzi m.in. odświeżona wersja popularnego modelu Razer Orochi V2. Do tego można dokupić jeszcze wymienne nakładki Razer Orochi V2 Top Shells. Myszka charakteryzuje się lekką konstrukcją, jest poręczna, ale wykonana z trwałych materiałów. Warto też podkreślić, że ma bardzo precyzyjne czujniki, co pozwala zyskać przewagę nad przeciwnikiem. Dostępna jest za 89,99 dolarów (około 360 złotych), a wymienne nakładki można kupić za 19,99 dolarów (około 80 złotych).

Podkładka i etui na telefon

Jak mogliście się jednak spodziewać, myszki to nie wszystko, co przygotowała firma Razer. Ta tym razem postawiła jeszcze na dwa produkty: podkładkę pod myszkę oraz etui na smartfon. Podkładka to Razer Gigantus V2 dostosowana graficznie pod Netfliksowe Squid Game, oferowana w trzech rozmiarach: M, L oraz XXL. Warto jednak podkreślić, że dostępne są aż cztery wersje kolorystyczne, które po prostu robią wrażenie. Cena za rozmiar M to 39,99 dolarów (około 160 złotych), L kosztuje 44,99 dolarów (około 180 złotych), a XXL – 59,99 dolarów (około 240 złotych).

Podkładki Razer x Squid Game (źródło: Razer)

Na koniec warto jeszcze wspomnieć o etui Razera na telefon. Tutaj dostępne są dwa modele: Lite i Tough. Pierwszy z nich jest lżejszy i mniej chroniący smartfon, drugi za to został przygotowany z myślą o ludziach potrzebujących twardszego opakowania dla swojego urządzenia. Lite jest dostępne za 44,99 dolarów (około 180 złotych), a Tough za 49,99 dolarów (około 200 złotych).

Etui Razer x Squid Game (źródło: Razer)

Dla przypomnienia: premiera drugiego sezonu Squid Game w serwisie Netflix już 26 grudnia tego roku.