Tanie smartfony ZTE stały się właśnie jeszcze tańsze

Jeżeli rozglądasz się za niedrogim smartfonem, urządzenia z oferty marki ZTE z pewnością znajdą się w zasięgu Twojego wzroku. Szczególnie że producent właśnie obniżył ich ceny – najtańszy można kupić już za 199 złotych.

„Gorąca promocja w zimowe dni” – ZTE obniżyło ceny swoich smartfonów

ZTE powoli, powolutku stara się odbudować swoją pozycję na polskim rynku. Obecnie jest to bardzo trudne, ponieważ klienci coraz rzadziej decydują się na kupno nowego smartfona – co ciekawe, dotyczy to szczególnie tych… tańszych. Chiński producent postanowił obniżyć ceny swoich modeli i niewykluczone, że zachęci to mieszkańców Polski do ich zakupu.

Jako że w ofercie marki ZTE znajdziemy wyłącznie tanie lub nawet bardzo tanie smartfony, wysokość kwoty obniżki nie wywoła u Was opadu szczęki, lecz trzeba trzeba wskazać, że w każdym przypadku wynosi ona 20% – przy tak tanich urządzeniach to naprawdę dużo. Dzięki temu najtańszy telefon można kupić już za… 199 złotych. Mowa tu o modelu Blade A31.

Nieco więcej, bo 239 złotych, zapłacicie za smartfony Blade A51 i Blade A53. Ten ostatni jest dostępny w wersji z „plusem” w nazwie – na Blade A53+ trzeba wydać 279 złotych. Ponadto w obniżonych cenach kupicie również:

Do kiedy potrwa „gorąca promocja w zimowe dni” na smartfony marki ZTE?

Wszystkie smartfony w promocyjnych cenach dostępne są w oficjalnym sklepie internetowym ZTE oraz sklepie x-kom. Promocja obowiązuje aż do 22 grudnia 2023 roku, zatem macie mnóstwo czasu na podjęcie decyzji, jeśli akurat czas Was nie nagli, bo Wasz obecny telefon wyzionął ducha i potrzebujecie nowego „na już”.

Ponadto producent sugeruje, że jego smartfony, aktualnie dostępne w niższych cenach, mogą być dobrym pomysłem na prezent, a w końcu w najbliższych tygodniach okazji do obdarowywania nie zabraknie – przed nami m.in. Mikołajki oraz oczywiście święta Bożego Narodzenia.