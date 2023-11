Nowe OPPO Reno 11 i Reno 11 Pro to gratka dla fotografów

OPPO od zawsze kładzie duży nacisk na możliwości fotograficzne smartfonów z serii Reno i nie inaczej jest w przypadku nowych Reno 11 oraz Reno 11 Pro. Oba modele oferują dużo obiecujące zaplecze do robienia zdjęć.

Specyfikacja smartfonów OPPO Reno 11 i Reno 11 Pro

W przypadku obu modeli, jako że mają one wiele cech wspólnych, producent deklaruje, że robią fotografie portretowe podobnej jakości jak lustrzanka. OPPO nie pierwsze składa takie deklaracje, dlatego nie robi to na nas już żadnego wrażenia, jednak z chęcią przetestujemy możliwości nowych Renówek, gdy trafią one do Polski. O ile tak się stanie i po drodze Chińczycy nie wprowadzą jakichś zmian, jak to mają w zwyczaju. Na razie możemy popatrzeć jedynie na przykładowe zdjęcia, wykonane Reno 11 i Reno 11 Pro.

Pierwsze trzy zdjęcia wykonano Reno 11, pozostałe trzy Reno 11 Pro (źródło: OPPO)

Oba smartfony zostały wyposażone w identyczny zestaw aparatów. Na przodzie znajduje się 32 Mpix z sensorem Sony RGBW, przysłoną f/2.4 i autofokusem, natomiast na tyle trio:

50 Mpix z matrycą Sony LYT600, przysłoną f/1.8, ekwiwalentem ogniskowej 26 mm, pięcioma soczewkami i optyczną stabilizacją obrazu,

32 Mpix teleobiektyw z f/2.0, ekwiwalentem ogniskowej 47 mm, sześcioma soczewkami i 2x hybrydowym zoomem optycznym oraz 20x zoomem cyfrowym,

8 Mpix z f/2.2, obiektywem o kącie widzenia 112°, ekwiwalentem ogniskowej 16 mm i pięcioma soczewkami.

Reno 11 Pro (źródło: OPPO)

Wykonane fotografie będzie można obejrzeć na obustronnie zakrzywionym wyświetlaczu OLED o świetnych parametrach. Ekran w Reno 11 ma przekątną 6,7 cala, rozdzielczość 2412×1080 pikseli (394 ppi) i jasność do 950 nitów (lokalna szczytowa), natomiast w Reno 11 Pro – 6,74 cala, 2772×1240 pikseli (450 ppi) i jasność do 1600 nitów (lokalna szczytowa). W obu modelach wyświetlacz obsługuje 1,07 mld kolorów i 100% przestrzeni DCI-P3 oraz odświeżanie obrazu z częstotliwością do 120 Hz i próbkowanie dotyku z prędkością do 240 Hz.

Smartfony różnią się też procesorem i pojemnością akumulatora. OPPO Reno 11 ma układ MediaTek Dimensity 8200 i baterię 4800 mAh ze wsparciem dla ładowania przewodowego o mocy 67 W, natomiast Reno 11 Pro SoC Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 i ogniwo 4700 mAh z obsługą 80 W ładowania. Ponadto na pokładzie obu modeli znajdują się kości RAM LPDDR5X i flash UFS 3.1, a także m.in. ekranowy czytnik linii papilarnych, dual SIM (2x nano SIM), WiFi 6, moduł NFC i Bluetooth (5.4 w Reno 11 i 5.3 w Reno 11 Pro) oraz emiter podczerwieni.

Cena OPPO Reno 11 i Reno 11 Pro (w Chinach)

OPPO Reno 11

8/256 GB – 2499 juanów (równowartość (~1410 złotych)

12/256 GB – 2799 juanów (~1580 złotych)

12/512 GB – 2999 juanów (~1690 złotych)

Reno 11 (źródło: OPPO)

OPPO Reno 11 Pro