Przestaliśmy kupować nowe smartfony znanych marek

Jak długo korzystacie ze swojego obecnego smartfona? Kupiliście nowy w ostatnim czasie? Jeżeli odpowiedzieliście, że nie, to nie jesteście sami. Okazuje się, że Europejczycy niespecjalnie garną się do kupowania nowych telefonów najbardziej znanych marek.

Nieciekawa sytuacja na europejskim rynku smartfonów

Europa to ogólnie zamożny obszar, lecz mimo to wielu mieszkańców Starego Kontynentu nie może pozwolić sobie na zakup flagowego smartfona. Nie oznacza to jednak, że nie kupują oni żadnego. W Europie działa dość dużo producentów, oferujących przystępne cenowo urządzenia. W związku z tym, przynajmniej w teorii, większość osób może kupić telefon. Okazuje się jednak, że w ostatnim czasie Europejczycy robią to raczej niechętnie.

Według nowego raportu Counterpoint Research, w trzecim kwartale 2023 roku dostarczono na europejski rynek o 11% mniej smartfonów niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Choć dostawy nie przekładają się 1:1 na sprzedaż, to wskazuje to na znacznie niższy popyt. Firma analityczna precyzuje, że w Europie Zachodniej dostawy zmniejszyły się o 8% rok do roku, natomiast w Europie Wschodniej aż o 15%.

Research Analyst Harshit Rastogi, komentując tę sytuację, powiedział, że pod względem wielkości wolumenu dostaw trzeci kwartał 2023 roku był najgorszym trzecim kwartałem od 2011 roku. Mimo to niektórzy producenci zdołali zwiększyć dostawy – mowa tu o markach Infinix i TECNO oraz HONOR. Pierwsze dwie szczególnie w objętej sankcjami Rosji, ostatni natomiast poradził sobie nad wyraz dobrze w Europie Zachodniej.

Associate Director Jan Stryjak zauważył natomiast, że „złagodzić spadki” pomogły premiery nowych, flagowych smartfonów Samsunga oraz iPhone’ów 15. Jednocześnie nie spodziewa się on wzrostów dostaw w czwartym kwartale 2023 roku, lecz mimo to Counterpoint Research optymistycznie patrzy na mocne zakończenie roku w czwartym kwartale.

Tylko HONOR zdołał zwiększyć dostawy

Z pięciu producentów, którzy dostarczyli na europejski rynek najwięcej smartfonów, tylko HONOR zdołał zwiększyć dostawy rok do roku. Co ciekawe, Counterpoint Research spodziewa się, że jego udziały w Europie będą rosły, gdyż może on odebrać klientów innym, chińskim firmom, jak OPPO (które na Starym Kontynencie ma spore problemy).

źródło: Counterpoint Research

Nieuwzględnieni w TOP 5 Infinix i TECNO jeszcze bardziej zwiększyli dostawy względem trzeciego kwartału 2022 roku – odpowiednio aż o 518% i 192%, głównie dzięki dużym dostawom do Rosji. Obie marki działają również w Polsce, ale wciąż nie mają mocnej pozycji na polskim rynku.

Counterpoint Research zauważa też, że Samsung dostarczył najmniej smartfonów w trzecim kwartale od 2011 roku, a Apple najmniej od Q3 2014. Xiaomi natomiast króluje w Europie Wschodniej z 35% udziałów w tamtejszym rynku. OPPO również najlepiej radzi sobie w tym regionie – w Europie Zachodniej sytuacja tej marki nie jest najlepsza.