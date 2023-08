Nowy ZTE Blade A53 to smartfon dla osób z małym budżetem

ZTE naprawdę chce po raz kolejny zaistnieć na polskim rynku. A jako że w Polsce tanie smartfony cieszą się dużą popularnością, producent skupia się właśnie na tym segmencie. Jego nowa propozycja, ZTE Blade A53, jest propozycją dla osób, które nie dysponują dużym budżetem na zakup nowego telefonu.

Specyfikacja smartfona ZTE Blade A53

Choć to budżetowy model, został wyposażony w dość spory ekran IPS LCD, bo o przekątnej 6,52 cala. Jego rozdzielczość to jednak tylko HD+ 1600×720 pikseli i – co nie powinno Was zdziwić – wyświetlacz odświeża obraz ze standardową częstotliwością. W jego górnej części, w wycięciu w kształcie litery „V”, umieszczono aparat z matrycą 5 Mpix do selfie i rozmów wideo.

ZTE Blade A53 (źródło: ZTE)

Sercem tego smartfona jest ośmiordzeniowy procesor UNISOC SC9863A1 (4x 1,6 GHz + 4x 1,2 GHz) z układem graficznym PowerVR GE8322 550 MHz. Ponadto ZTE Blade A53 oferuje tylko 2 GB RAM, ale w razie potrzeby można zyskać dodatkowe 2 GB pamięci operacyjnej, która zostanie wydzielona z zasobów pamięci wbudowanej. A tej są 32 GB. Też niewiele, aczkolwiek istnieje możliwość umieszczenia w urządzeniu karty microSDXC.

ZTE Blade A53 odda swoim właścicielom do dyspozycji również aparat o rozdzielczości 8 Mpix na panelu tylnym, na którym znajduje się też czytnik linii papilarnych, a także 3,5 mm złącze słuchawkowe. Na smartfonie zainstalowany jest fabrycznie system operacyjny Android 12 Go Edition. Urządzenie zasili zaś akumulator o pojemności 4000 mAh (do jego ładowania posłuży złącze micro USB). Całość ma wymiary 165,7×76,49×9,44 mm i waży 198 gramów.

Wraz z ZTE Blade A53 do sprzedaży w Polsce trafił smartfon ZTE Blade A53+, który ma 64 GB wbudowanej pamięci oraz aparat na tyle o rozdzielczości 13 Mpix na tyle. To jedyne różnice.

Ile kosztuje ZTE Blade A53?

Regularna cena ZTE Blade A53 została ustalona w Polsce na 449 złotych, jednak w ramach letniej promocji na smartfony ZTE można go kupić za zaledwie 339 złotych. ZTE Blade A53+ kosztuje zaś 389 złotych (zamiast standardowych 499 złotych). Oferta obowiązuje do końca sierpnia 2023 roku.