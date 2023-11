Z Empik Premium tankowanie samochodu jest tańsze. Rusza promocja na paliwo

Święta coraz bliżej, więc niewykluczone, że wiele osób planuje wyjazd do rodziny. Dla tych, którzy wybiorą samochód spalinowy, mamy dobrą wiadomość. Z Empik Premium będzie można zatankować taniej.

Tańsze paliwo na stacjach Shell z Empik Premium

Usługa Empik Premium wystartowała w 2019 roku, zapewniając klientom dostęp do stałych korzyści – np. darmową dostawę zamówień online, a także specjalne promocje. Warto podkreślić, że nie są to wyłącznie promocje, które możemy wykorzystać w tym sklepie. Przykładowo we wrześniu mogliśmy usłyszeć o rabatach na paliwo na stacjach Circle K.

Natomiast teraz Empik poinformował o kolejnej promocji na tankowanie paliwa. To zdecydowanie świetna wiadomość, bowiem na wielu stacjach skończyły się już wakacyjne promocje, a dodatkowo ceny paliwa poszły w górę. Niezależnie, czy rabat wykorzystamy na świąteczny wyjazd do rodziny, czy codzienne poruszanie się samochodem do pracy, możemy zaoszczędzić.

Jak oficjalnie ogłoszono, osoby korzystające z omawianej usługi premium, w ramach akcji przygotowanej we współpracy z Shellem, zatankują taniej paliwo na wybranych stacjach tej sieci w całej Polsce.

Jak skorzystać z promocji?

W dniach od 21 listopada 2023 do 8 stycznia 2024 roku użytkownicy Empik Premium znajdą w aplikacji Empik kod QR, który automatycznie obniży cenę paliwa na wybranej stacji Shell. Wystarczy zeskanować go przy kasie przed dokonaniem płatności. Rabat zostanie przyznany przy tankowaniu od 20 do 100 litrów paliwa. Jeden kod można użyć maksymalnie przy dwóch transakcjach. Trzeba przyznać, że brzmi to banalnie prosto.

W ramach akcji otrzymujemy rabat w wysokości 30 gr/litr na paliwa premium Shell V-Power 95 i Shell V-Power Diesel. Natomiast z rabatu 20 gr/litr można skorzystać, wybierając paliwa podstawowe Shell FuelSave 95 i Shell FuelSave Diesel. Jeśli jesteście zainteresowani, to warto zapoznać się ze szczegółami promocji, a także listą stacji, na których ona obowiązuje – informacje znajdziecie w regulaminie lub na koncie klienta, w zakładce Empik Premium.

Należy pamiętać, że promocja trwa do 8 stycznia 2024 roku. W związku z tym nie warto czekać na ostatnią chwilę i zalecałbym odpowiednio wcześnie zatankować samochód. Rabat przyznawany jest do 100 litrów paliwa, więc bez problemów zatankujemy cały bak w samochodzie. Wypada dodać, że obecnie Empik Premium dostępne jest w niższej cenie wynoszącej 39,90 złotych za rok.