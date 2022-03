Nadchodzą zmiany w Google. Jedna z nich to efekt buntu Fortnite

Google wprowadza zmiany do swojej wyszukiwarki oraz sklepu z aplikacjami. Choć funkcje nie są ze sobą powiązane, obydwie pomogą użytkownikom tych usług dokonywać bardziej swobodnych wyborów. Sprawdźmy, co się zmieni.

Rzetelne oceny w wyszukiwarce Google

Pierwszą nowością, którą Google udostępniło swoim użytkownikom jest możliwość wyświetlania rzetelnych recenzji produktów podczas wyszukiwania informacji na temat konkretnych urządzeń. To krok naprzód względem zeszłorocznych zmian, kiedy to w wyszukiwarce giganta wprowadzono nowy system weryfikowania opinii na temat produktów.

Co się tak właściwie zmieni? Od teraz algorytmy wyszukiwania będą prezentowały precyzyjniej dobrane opinie na temat produktów. Pozwoli to użytkownikom zapoznać się z ocenami, zdjęciami i wypowiedziami od posiadaczy jeszcze na pierwszej stronie wyników wyszukiwania.

Porównywanie zbliżonych produktów również stanie się łatwiejsze. Przykładowo, po wpisaniu frazy typu „najlepsze laptopy dla graczy” wyszukiwarka będzie mogła przedstawić kilka wybranych modeli urządzeń, które są najlepiej oceniane przez posiadaczy oraz porównać ich zalety, wady czy specyfikacje.

Kroki te mają zmniejszyć ilość stronniczych opinii, napisanych na przykład na polecenie danego producenta, co mogłoby zaburzyć obiektywność zestawień. Algorytm powinien więc oddzielić zarówno te podejrzanie przychylne, jak i nieuzasadnioną krytykę, co przełoży się na polepszenie jakości wyników wyświetlanych użytkownikom.

Początkowo zmiany będą widoczne wyłącznie w anglojęzycznej wersji wyszukiwarki, lecz gigant pragnie rozszerzyć je wkrótce na więcej języków.

Użytkownicy Spotify będą mieli wygodniej dzięki… Fortnite

W sierpniu 2020 roku Epic Games zapragnął ominąć mechanizmy mikropłatności w App Store i Google Play, dzięki czemu zarówno firma jak i gracze mogliby zaoszczędzić nieco pieniędzy. Rzecz jasna nie spodobało się to Apple i Google, którzy zostali pozbawieni zysków, więc Fortnite wyleciało z hukiem z oficjalnych sklepów z aplikacjami.

Od tamtej pory minęło ponad półtora roku, a gra wciąż do nich nie wróciła. Niemniej jednak, w sieci pozostał ślad po całej aferze, a przetartym przez Epic Games szlakiem podąża teraz… Spotify. Nie ma jednak powodów do obaw – popularny serwis streamingowy nie zniknie ze Sklepu Google Play.

Spotify postanowił nawiązać wyjątkową współpracę z Google, dzięki której użytkownicy będą mogli wybrać sposób rozliczania się za subskrypcję usługi. W praktyce wygląda to niemal identycznie do wyboru, jaki postawił graczom Epic, lecz tym razem wszystko zostało na spokojnie uzgodnione pomiędzy podmiotami.

Dzięki tej zmianie, użytkownicy będą mogli wybierać pomiędzy rozliczaniem się za Spotify Premium z wykorzystaniem systemu Google Pay oraz płaceniem za usługę we własnym systemie usługodawcy. Wszystko to w jednej aplikacji dla systemu Android.

Jest to bez wątpienia ważny krok i początek wielkiej zmiany. Google podkreśla, że Spotify jest pierwszym tego typu partnerem firmy, co sugeruje, że w przyszłości taki dualizm systemów płatności może pojawić się również w kolejnych usługach. Warunek zapewne jest jeden – musi to nastąpić w następstwie negocjacji pomiędzy firmami. Nie sądzę jednak, żeby w najbliższej przyszłości znalazł się drugi tak odważny gracz jak Epic Games.

Wybór systemu płatności ma zawitać do aplikacji Spotify „jeszcze w tym roku”. Miejmy nadzieję, że Spotify tym razem uda się dotrzymać terminu.