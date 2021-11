Epic Games przejmuje studio stojące za Guitar Hero. Harmonix zajmie się muzyczną stroną Fortnite

Takiego ogłoszenia raczej się nie spodziewałem. Harmonix, stojące za takimi markami jak Guitar Hero, Rock Band oraz Dance Central, zostało właśnie przejęte przez Epic Games. Jak ta zmiana wpłynie na funkcjonowanie legendarnego studia?

Reklama

Plastikiem w łeb, czyli Guitar Hero

Guitar Hero oraz Rock Band to dwie serie gier, przy których spędziłem zdecydowanie zbyt wiele czasu. Cóż na to poradzę – uwielbiam klasyczny rock & metal! Dlatego też uwielbiałem wyładowywać wszystkie złe emocje na plastikowych gitarach, jakie do swoich gier dołączało studio Harmonix. Intensywna, nietuzinkowa rozgrywka za pomocą zewnętrznych urządzeń, była prawdziwym fenomenem w drugiej połowie lat 2000.

Niestety, na przełomie lat 2009-2010, Activision zaczęło przesycać rynek gier muzycznych, wydając w ciągu roku aż kilka odsłon Guitar Hero. Swoje produkcje dostały nawet osobne zespoły, takie jak Metallica, Aerosmith, czy też Van Halen. Nic dziwnego więc, że nawet fantastyczna gra, jaką był Rock Band, nie mogła dłużej utrzymać zainteresowania publiki niedzielnych graczy.

Reklama

Mnogość instrumentów do wykorzystania w zespołowych zabawach, a także rozbudowany ekosystem, w którym za niewielką kwotę, gracze mogli kupować nowe piosenki oraz tworzyć własne biblioteki utworów, zdecydowanie wyprzedzał czasy dzisiejszych gier-usług. Niestety, konsekwencją przesycenia rynku była dość niska sprzedaż Rock Band 4 na poprzedniej generacji konsol, a także marne wyniki ostatniej gry studia – FUSER – pomimo zachwytu recenzentów na całym świecie.

Nie dość, że Rock Band 4 pozwalał na tymczasowy import piosenek z wszystkich poprzednich gier, to jeszcze do dzisiaj dostaje DLC w postaci dwóch utworów tygodniowo

Przyszłość studia Harmonix

Post na blogu, w którym Harmonix informuje o przejęciu studia przez Epic Games, nie pozostawia złudzeń co do przyszłości dewelopera. Ekipa dalej będzie zajmować się projektami muzycznymi, lecz – niestety – będzie to zawartość ekskluzywna dla gry Fortnite. Możemy więc spodziewać się większej liczby wirtualnych koncertów, a także innych wielu innych wydarzeń związanych z muzyką w hicie od Epic Games.

Na całe szczęście dla fanów gier studia, nie oznacza to końca wsparcia dla Rock Band 4. Wręcz przeciwnie – twórcy przygotowują 25. oraz 26. sezon trybu Rivals, a nowe piosenki będą pojawiać się w grze zgodnie z harmonogramem. Choć oddelegowanie tak zasłużonego dewelopera do pracy nad Fortnite dalej wydaje się wielką stratą, budżet Epic Games pozwala wierzyć, iż kiedyś Harmonix jeszcze stworzy kolejną grę muzyczną. Kto wie, może Fortnite to tylko początek wspaniałej przygody?