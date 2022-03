Ten smartfon o znakomitym designie będzie dostępny w Polsce!

Jak na razie mogliśmy tylko przyglądać się niczym postronni obserwatorzy, jak OPPO Find X5 Pro radzi sobie w chińskich sklepach. Dotąd nie było mowy o polskiej dystrybucji. To się jednak zmieni!

OPPO Find X5 Pro trafi do Polski!

To dobre wieści dla tych, którym spodobał się projekt OPPO Find X5 Pro. Najbardziej niecodziennym elementem tego smartfona jest asymetryczna wysepka aparatu, „płynnie” wyłaniająca się z powierzchni plecków. Wygląda to dość oryginalnie – na tyle, by wyróżnić się na tle nudnych projektów Apple czy innych producentów smartfonów.

OPPO Find X5 Pro

Dzięki ceramicznej obudowie, OPPO Find X5 Pro sprawia wrażenie produktu premium – i dobrze, bo to prawdziwy flagowiec. W środku działa najnowszy i najmocniejszy procesor Qualcomma, a wspiera go 12 GB RAM-u. Treści wyświetlane są na wysokiej jakości ekranie LTPO AMOLED 6,7 cala, a nie wspomniałem jeszcze nawet o aparatach!

Zestaw fotograficzny w najnowszym flagowcu OPPO robi wrażenie. Mamy tu matryce:

50 Mpix (Sony IMX 766) z obiektywem 110°,

50 Mpix (Sony IMX 766) z obiektywem f/1.7,

13 Mpix z teleobiektywem o 5-krotnym przybliżeniu optycznym.

OPPO wiele obiecuje, jeśli chodzi o jakość zdjęć. Najlepsze jest to, że sami będziemy mogli się o tym przekonać, bo OPPO Find X5 Pro będzie dostępny w Polsce.

Niestety, polski oddział firmy nie zdradził niczego więcej – nie wiemy więc jeszcze, kiedy smartfon u nas zadebiutuje, ani jak będzie przedstawiać się jego cena. Nie będzie jednak zbyt niska, bazując na tym, ile smartfon ten kosztuje w Europie. Trzeba za niego zapłacić 1299 euro. Można więc swobodnie założyć, że polska cena przekroczy 6 tysięcy złotych. Pytanie, czy OPPO ma szansę sprzedać u nas taki produkt?