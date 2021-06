Huawei dorzucił do pieca! HUAWEI Watch 3 i HUAWEI Watch 3 Pro to smartwatche, obok których trudno przejść obojętnie

Długo wyczekiwany system Huawei, czyli HarmonyOS, został niedawno oficjalnie zaprezentowany światu. Wraz z nim poznaliśmy także nowe inteligentne zegarki, które właśnie debiutują w naszym kraju w atrakcyjnej ofercie przedsprzedażowej. Zanim jednak o niej samej, przyjrzymy się temu, jakie są istotne różnice pomiędzy HUAWEI Watch 3 i HUAWEI Watch 3 Pro.

Mocna pozycja Huawei na rynku wearables

Na rynku urządzeń ubieralnych Huawei radzi sobie świetnie. W 2020 roku Huawei utrzymał godne podziwu drugie miejsce pod względem udziału na światowym rynku smartwatchy. Należy także pamiętać o licznych modelach słuchawek bezprzewodowych, wśród których dostępnych jest wiele wariantów w szerokim przedziale cenowym. Wydaje się też, że Huawei próbuje coraz mocniej uderzać w segment urządzeń peryferyjnych za sprawą kolejnych, bardzo ciekawych modeli monitorów.

Czy dzięki premierze systemu HarmonyOS, Huawei zyska na niektórych rynkach jeszcze bardziej? Czy smartfony tego producenta tchną trochę świeżości w segment mobilny? Wydaje się, że dobrym tego wyznacznikiem będą pierwsze sprzęty, działające pod kontrolą nowego systemu. Przyjrzyjmy się zatem, co zaoferują nowe inteligentne zegarki autorstwa Huawei.

Zegarki HUAWEI Watch 3 i HUAWEI Watch 3 Pro w Media Expert

Huawei Watch 3 – fot. Huawei

HUAWEI Watch 3 nie boi się żadnych pomiarów

HUAWEI Watch 3 to smartwatch zamknięty w klasycznej, okrągłej tarczy. Ekran AMOLED o średnicy 1,43 cala i rozdzielczości 466×466 pikseli charakteryzuje się bardzo wysoką jasnością maksymalną na poziomie 1000 nitów, a także wysokim – jak na inteligentne zegarki – odświeżaniem ekranu 60 Hz. Gęstość pikseli na cal wynosząca 326 ppi ma zagwarantować znakomitą szczegółowość wyświetlanego obrazu.

Huawei zdecydował się tym razem na jeden rozmiar. Obudowa HUAWEI Watch 3 ma 46 mm. Materiały, z których został wykonany zegarek, to stal nierdzewna 316L i ceramika, dzięki czemu trwałość sprzętu powinna należeć do jego mocnych cech. HUAWEI Watch 3 w swoim podstawowym wariancie obsługuje eSIM, dzięki czemu prowadzenie rozmów bez udziału naszego smartfona będzie możliwe.

Jak przystało na inteligentne zegarki, wbudowany został także pełen zestaw czujników. Jest pomiar tętna czy też tak ważny w dzisiejszych czasach odczyt nasycenia krwi tlenem, które są wstanie kontrolować nasz organizm przez 24 godziny na dobę.

Nowością w kwestiach funkcji prozdrowotnych jest pomiar temperatury naszej skóry, która może nas ostrzec o potencjalnych zmianach zachodzących w organizmie. Huawei zdecydował się także wyposażyć zegarek w opcję detekcji upadku. Gdy urządzenie wykryje niebezpieczeństwo, połączy nas automatycznie z numerem alarmowym.

fot. Huawei

HUAWEI Watch 3 ma na pokładzie wbudowany moduł GPS, który pozwoli zarejestrować przebieg z ponad 100 różnych dyscyplin sportowych, w tym 6 z nich rozpozna automatycznie. Biegacze z pewnością docenią statystykę VO2 max. Nie brakuje oczywiście usprawnionych funkcji znanych z poprzedników, takich jak pomiar faz snu, kontrola stresu czy też obsługa różnorakich gestów.

Dzięki wbudowanej pamięci 16 GB, użytkownicy mogą dowolnie przesyłać na smartwatch pliki muzyczne, a po podłączeniu słuchawek bezprzewodowych – cieszyć się swoimi ulubionymi utworami bez smartfona w pobliżu. To, co bardzo istotne to fakt, że dzięki HarmonyOS, inteligentne zegarki Huawei otrzymają wsparcie aplikacji firm trzecich, co oznacza, że użytkownicy będą mogli korzystać z zasobów AppGallery.

Nowy system operacyjny to także większe możliwości w zakresie działania aplikacji. Dzięki wykorzystaniu HarmonyOS, użytkownicy nowych zegarków będą mogli m.in. prowadzić rozmowy przez aplikację MeeTime, a także łatwiej kontrolować inne urządzenia Huawei z poziomu smartwatcha.

Jeśli chodzi o czas pracy, producent deklaruje, że Watch 3 powinien wytrzymać do 3 dni w trybie inteligentnym i aż 14 dni w trybie uproszczonym. Baterię naładujemy bezprzewodowo, a stosowną ładowarkę znajdziemy w zestawie.

Urządzenie będzie dostępne w 3 wariantach, które różnią się między sobą kolorem, a przede wszystkim wykonaniem paska. Wariant Classic zaoferuje skórzany pasek, a Active wykonany z tworzywa sztucznego.

Huawei Watch 3, edycja Active i Classic

HUAWEI Watch 3 Pro, czyli więcej i lepiej

W przypadku modelu z dopiskiem „Pro” z pozoru trudno dostrzec większe różnice. Te jednak są i warto mieć je na uwadze przy dokonywaniu zakupu. Pierwsza z istotnych różnic to wielkość urządzenia. HUAWEI Watch 3 Pro jest nieznacznie większy, gdyż wielkość jego obudowy wynosi 48 mm, przy zachowaniu takich samych parametrów ekranu.

W przypadku droższego modelu, projektanci zdecydowali się także na zmianę materiału, z którego wykończyli zegarek. Miejsce stali nierdzewnej zajął tytan, przez co urządzenie nabrało więcej charakteru premium, a i wytrzymałość urządzenia wzrosła. W dodatku ekran pokryty został taflą szafirowego szkła, przez co zarysowanie ekranu będzie znacznie trudniejsze.

fot. Huawei

Maniacy wszelkiego rodzaju sportów, które odbywają się poza czterema ścianami, z pewnością docenią zastosowanie w Watch 3 Pro dwuzakresowego modułu GPS. Dzięki temu rejestrowana przez smartwatch trasa powinna być zdecydowanie dokładniejsza.

Ostatnim usprawnieniem, które ma kusić do zakupu modelu Pro, jest dłuższa żywotność baterii. Producent, w przypadku HUAWEI Watch 3 Pro, deklaruje aż 5 dni (w stosunku do 3 w tańszym modelu) na jednym ładowaniu w trybie inteligentnym i 21 dni w trybie uproszczonym (14 w podstawowym wariancie).

W przypadku modelu 3 Pro także przewidziano dwie różne warianty. Classic ze skórzanym paskiem i edycję Elite, która zaoferuje metalową, klasyczną bransoletkę.

HUAWEI Watch 3 Pro w wariancie Elite – fot. Huawei

W ofercie przedsprzedażowej świetne słuchawki za złotówkę!

Osoby, zainteresowane zakupem jednego ze smartwatchy Huawei, mogą skorzystać ze specjalnej oferty przedsprzedażowej, w ramach której do każdego zakupionego HUAWEI Watch 3 w dniach od 17 czerwca do 8 lipca będzie można nabyć wyśmienite w swojej klasie słuchawki HUAWEI Freebuds 4i w kolorze białym lub czarnym za symboliczną złotówkę!

Podobnie, jak i w przypadku tańszego modelu, przewidziano także specjalną ofertę na model Watch 3 Pro. Do każdego zakupionego od 17.06. do 8.07. zegarka, producent za 1 złoty odda w nasze ręce bardzo udane słuchawki HUAWEI Freebuds Pro w dowolnym kolorze.

Zegarki HUAWEI Watch 3 i HUAWEI Watch 3 Pro w Media Expert



HUAWEI Freebuds 4i i Freebuds Pro w zestawie z zegarkiem za złotówkę!

Jeśli ktoś planuje zakup zegarka Huawei, to może być na to znakomity czasy, gdyż za bezcen producent dorzuca bardzo wysoko oceniane modele słuchawek. Dajcie znać w komentarzach czy planujecie sprawdzić to, jak HarmonyOS odmienił zegarki producenta.

Wpis powstał przy współpracy z Media Expert i Huawei Polska