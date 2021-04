Huawei chce mocniej wejść w segment monitorów – szykuje dwa z wysokiej półki

Huawei nie jest już jednym z największych producentów smartfonów na świecie, ale wcale nie oznacza to, że zwija manatki. Wręcz przeciwnie – zamierza zwiększyć swoje udziały w segmentach rynku, w których jeszcze do niedawna nie był obecny. I tak właśnie jest w przypadku monitorów.

Można odnieść wrażenie, że czego Huawei się nie dotknie, to zamienia się w złoto. W ostatniej historii marki nie było spektakularnych porażek – wszystkie główne projekty zostały ciepło przyjęte przez klientów. Nałożone przez Stany Zjednoczone sankcje sprawiły, że producent musi zmniejszyć produkcję smartfonów i poszukać możliwości zarobienia w innych segmentach.

W listopadzie 2020 roku na chińskim rynku pojawił się pierwszy komputer stacjonarny Huawei MateStation B515. Producent przygotował do niego również dedykowany monitor. Sam PeCet do tej pory nie pojawił się w Europie, ale Huawei Display już tak. Nie jest to jednak propozycja dla wymagających użytkowników, tylko ekran przeznaczony do pracy i podstawowej rozrywki.

Huawei najwyraźniej chce być dużym i znanym producentem monitorów – nadchodzą pierwsze MateView

Wygląda jednak na to, że chiński gigant zamierza znacznie zwiększyć swoją obecność w segmencie monitorów, ponieważ przygotowuje aż dwa nowe modele, na dodatek nie tak przeciętne jak pierwszy, który można kupić m.in. w Niemczech (za 159 euro).

Nadchodzące monitory będą pierwszymi przedstawicielami serii MateView. Pierwszy z nich, z płaskim ekranem o przekątnej 32 cale, ma być skierowany do profesjonalistów, natomiast drugi z 42-calowym, zakrzywionym wyświetlaczem do graczy.

monitor MateView 32″ (źródło: Weibo)

32-calowy MateView ma oferować ekran o rozdzielczości 4500×3000 pikseli (proporcje 3:2) z 10-bitową głębią koloru i certyfikatem HDR400. Ponadto otaczać go będą bardzo wąskie ramki, dzięki czemu współczynnik screen-to-body ratio otrze się o 100%.

Z kolei 42-calowy MateView zostanie wyposażony w zakrzywiony ekran o rozdzielczości 3440×1440 pikseli (proporcje 21:9), który będzie mógł odświeżać obraz z częstotliwością nawet 165 Hz. Do tego na jego pokładzie znajdą się podwójne głośniki.

monitor MateView 42″ (źródło: Weibo)

Mówi się, że monitory Huawei MateView 32″ i Huawei MateView 42″ zadebiutują już w przyszłym miesiącu. Na tę chwilę trudno przewidzieć, czy będą dostępne w Europie jak Huawei Display, ale nie zdziwimy się, jeżeli tak się stanie.