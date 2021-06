W przeszłości Huawei wprowadził na rynek kilka smartwatchy z Android Wear, jednak w ostatnich latach skupiał się na smart-zegarkach z serii Watch GT z dość prostym systemem operacyjnym. Dziś zaprezentowano Huawei Watch 3, który jest pierwszym wearable z autorską platformą HarmonyOS.

Pierwszy Huawei Watch zadebiutował na rynku w 2015 roku, natomiast Huawei Watch 2 w 2017. Na premierę kolejnej generacji musieliśmy zatem czekać aż cztery lata.

Jest piękny i bardzo bogaty w funkcje – oto Huawei Watch 3 z HarmonyOS

Smartwatch wyposażono w koronkę, którą można zarówno obracać, jak i wciskać, co powoduje uruchomienie wybranej funkcji. Krawędź urządzenia została wykonana ze stali 316L, a górną część pokryto szkłem 3D.

Huawei Watch 3 (źródło: Huawei)

Ekran ma średnicę 1,43 cala i jest to wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości 466×466 pikseli. Charakteryzuje się on jasnością maksymalną na poziomie 1000 nitów oraz dpi = 326 ppi, a do tego odświeża obraz z częstotliwością 60 Hz.

źródło: Huawei

Paski do Huawei Watch 3 można wymieniać. Smartwatch nie potrzebuje do działania smartfona, ponieważ obsługuje eSIM, co pozwala przeprowadzać rozmowy głosowe, a nawet strumieniować muzykę online. Producent podaje też, że obudowa jest wodoszczelna.

Co ciekawe, na Huawei Watch 3 można instalować aplikacje firm trzecich z AppGallery. Kolejnym udogodnieniem jest funkcja, dająca podgląd z aparatu w sparowanym smartfonie na ekranie smartwatcha (oczywiście z możliwością wywołania spustu migawki). Co więcej, urządzenie, dzięki HarmonyOS, może działać również jako kluczyk do samochodu oraz być centrum sterowania dla podłączonych sprzętów smart home.

Huawei Watch 3 oferuje też funkcję przypominania o wzięciu leków oraz rozbudowane tryby sportowe – w sumie ponad 100, a także opcję pomiaru temperatury skóry. Producent wspomniał też, że razem ze swoimi partnerami dostarczy rozwiązanie, które pozwoli monitorować poziom cukru we krwi. Ponadto smartwatch potrafi wykryć zbyt wysokie tętno i upadek – w drugim przypadku automatycznie połączy się z kontaktem ratunkowym.

Huawei jednocześnie zaprezentował też Huawei Watch 3 Pro ze szkłem szafirowym i tytanową obudową oraz bardziej precyzyjnym GPS-em i dłuższym czasem pracy na baterii (nawet do 7 dni w trybie smart vs do 4 w Huawei Watch 3).

Wersja podstawowa ma kosztować od 2599 juanów, natomiast ta z dopiskiem „Pro” od 3299 juanów.