Ten dzień zapisze się na kartach historii – Huawei oficjalnie zaprezentował HarmonyOS

Dziś jest wielki dzień, który na zawsze zapisze się na kartach historii – Huawei oficjalnie zaprezentował swój własny system operacyjny HarmonyOS. Jest to multiplatformowe oprogramowanie, które można zainstalować zarówno na smartfonach i tabletach, jak i wearables oraz telewizorach, a także szeroko pojętym smart home i innych sprzętach.

Huawei oficjalnie zaprezentował system HarmonyOS

Huawei ujawnił, że zaczął prace nad tym systemem już pięć lat temu. Może on zostać zainstalowany na urządzeniach, które dysponują nawet zaledwie 128 KB RAM. Platforma powstała bowiem z myślą o możliwości zainstalowania jej na jak największej liczbie różnych sprzętów z różnych segmentów.

Reklama

Dzięki DSoftbus urządzenia z HarmonyOS można łączyć ze sobą w tzw. Super Device i na przykład kontrolować drona lub kamerę sportową z poziomu smartfona oraz bezproblemowo przesyłać pliki pomiędzy nimi (na przykład zdjęcie ze smartfona na tablet lub komputer z Windowsem).

źródło: Huawei

HarmonyOS ma też nowy Control Panel, czyli panel sterowania, wysuwany od góry na ekranie smartfona. Za jego pośrednictwem można sterować wieloma funkcjami bez konieczności udawania się do sekcji ustawień (na przykład WiFi i Bluetooth), w tym również kontrolować urządzenia smart home (i podejrzeć ich status) czy odtwarzacz muzyki. Co ciekawe, użytkownik może wybrać preferowaną aplikację streamingową, jeśli korzysta z zewnętrznego odtwarzacza muzyki, a także z poziomu tego samego widżetu urządzenie, na którym ma być odtwarzana muzyka (na przykład głośnik Bluetooth).

Producent zadeklarował też, że dzięki HarmonyOS korzystanie z funkcji smart urządzeń smart home ma być łatwiejsze i wygodniejsze, bowiem wystarczy zbliżyć smartfon do urządzenia z systemem HarmonyOS, aby móc je kontrolować i otrzymać dostęp do dodatkowych funkcji (na przykład przepisów na potrawy do przygotowania w kuchence mikrofalowej lub wskazówek, w jakich temperaturach należy przechowywać określone posiłki w lodówce).

Huawei poinformował, że nawiązał współpracę z wieloma producentami sprzętów domowych, zatem na rynku powinno pojawić się wiele urządzeń różnych marek z tym oprogramowaniem na pokładzie.

źródło: Huawei

To jednak wciąż nie wszystko, co oferuje HarmonyOS. Huawei zadbał bowiem o to, aby ułatwić deweloperom tworzenie aplikacji, aby działały one tak samo dobrze na różnych urządzeniach, tj. odpowiednio się skalowały i zapewniały podobne doświadczenia podczas korzystania z nich.

Ciekawą funkcją jest też gest przeciągnięcia po ikonie aplikacji, który daje szybki dostęp do dedykowanego temu programowi widżetu – można go potem przypiąć na ekranie domowym. Kolejnym udogodnieniem jest łatwe grupowanie aplikacji – jeśli użytkownik doda dwie do jednego folderu, smartfon automatycznie zaproponuje dorzucenie do niego także podobnych programów z zainstalowanych na urządzeniu (użytkownik będzie to musiał jednak zatwierdzić).

źródło: Huawei

Huawei przygotował też Service Center, które może działać jako widżety (można je przypiąć na ekranie domowym). Wyświetlają one informacje, jakich potrzebuje użytkownik, a jeśli dotknie on konkretniej, otrzyma dostęp do bardziej szczegółowych informacji na dany temat.

Co ciekawe, Service Widgets można udostępniać innym osobom. Service Center jest dostępne na smartfonach, tabletach i smartwatchach.

źródło: Huawei

Huawei zadeklarował też, że HarmonyOS zapewni urządzeniom wydajność oraz płynność działania przez długi czas, nawet jeśli pamięć wewnętrzna będzie wypełniona niemal w całości. Co więcej, według producenta urządzenia z HarmonyOS mają działać dłużej na jednym ładowaniu dzięki wielu innowacyjnym rozwiązaniom systemowym.