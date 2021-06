Huawei ujawnił cenę tabletu Huawei MatePad 11 z HarmonyOS w Europie

Podczas pierwszej zapowiedzi Huawei poskąpił szczegółów na temat Huawei MatePad 11. Tablet pojawił się jednak już na niemieckiej stronie producenta, dzięki czemu dowiedzieliśmy się o nim nowych, ciekawych rzeczy. Co więcej, poznaliśmy też oficjalne ceny jednego z pierwszych urządzeń z fabrycznie wgranym HarmonyOS.

Specyfikacja Huawei MatePad 11

Wiele osób zwróciło uwagę, że interfejs HarmonyOS na tabletach Huawei mocno przypomina iPadOS. Najważniejsze jednak, że nie wygląda jak smartfonowy system przeniesiony żywcem na większy wyświetlacz, bowiem wykorzystuje dostępną przestrzeń w bardzo przemyślany sposób.

Reklama

Nie tylko pozwala umieszczać aplikacje i widżety na ekranie, ale też oferuje dock w dolnej części, w którym pojawiają się najczęściej i ostatnio używane programy. Co więcej, po najechaniu na jeden z nich myszką, którą można podłączyć do tabletu (obok klawiatury), użytkownik może podejrzeć uruchomioną w nim zawartość bez konieczności otwierania aplikacji.

Kolejnym udogodnieniem, pozwalającym efektywnie wykorzystać dostępną przestrzeń, jest możliwość otwierania aplikacji w oknach. Ponadto Huawei MatePad 11 współpracuje również z rysikiem Huawei M-Pencil, który potrafi konwertować tekst pisany na cyfrowy.

Tablet można także sparować ze smartfonem i laptopem Huawei. Pozwala to m.in. szybko przesyłać pliki między nimi lub wykorzystać Huawei MatePad 11 jako dodatkowy ekran do pracy. Jeżeli zatem ktoś ma więcej urządzeń tej marki, będzie miał do dyspozycji więcej możliwości, które nie tylko zapewniają większą wygodę użytkowania, ale przede wszystkim pozwalają zwiększyć produktywność.

Jeżeli natomiast chodzi o kwestie czysto techniczne, to specyfikacja Huawei MatePad 11 obejmuje m.in. wyświetlacz z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz, który zapewnia pokrycie przestrzeni kolorów DCI-P3, a także cztery głośniki sygnowane przez Harman Kardon. Ponadto Huawei deklaruje, że tablet pozwoli pracować lub oglądać wideo nawet przez 12 godzin.

Niestety, pełna specyfikacja Huawei MatePad 11 wciąż nie jest znana, ale wiadomo też, że tablet zaoferuje procesor Qualcomm Snapdragon z obsługą WiFi 6 – mówi się, że będzie to konkretniej Qualcomm Snapdragon 865. To dość zaskakujące, biorąc pod uwagę nałożone na Huawei sankcje, ale najwyraźniej producent uzyskał stosowną licencję.

Cena Huawei MatePad 11

Cena wersji z 6 GB RAM i 64 GB pamięci wbudowanej została ustalona w Niemczech na 399 euro, co jest równowartością ~1780 złotych. Konfiguracja z 6 GB RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej kosztuje z kolei 449 euro (~2230 złotych). Huawei przygotował dla klientów w Niemczech tylko jedną wersję kolorystyczną – ciemnoszarą Matte Grey.