Zapragniesz kupić ten smartfon. To będzie pogromca Samsunga Galaxy S26 Ultra

Zbliża się oficjalna premiera smartfona, który ma duże szanse zdeklasować konkurencję, w tym Samsunga Galaxy S26 Ultra. Jedyne, co może niektórych powstrzymać przed zakupem, to cena, która z pewnością nie będzie niska.

Smartfon Oppo Find X9 Ultra będzie fotograficzną bestią

Smartfon Oppo Find X9 Ultra zapowiada się bardzo obiecująco, ponieważ zaoferuje imponujący zestaw aparatów na tyle. Na jego „pleckach” znajdą się bowiem cztery aparaty:

szerokokątny o rozdzielczości 200 Mpix,

teleobiektyw peryskopowy z matrycą 200 Mpix z 3x zoomem optycznym,

teleobiektyw peryskopowy z sensorem 50 Mpix z 10x zoomem optycznym,

ultraszerokokątny o rozdzielczości 50 Mpix.

Ponadto na tyle obecny ma być czujnik zapewniający bardziej naturalne odwzorowanie kolorów – tzw. True Color Camera. Uzytkownicy skorzystają też z udoskonalonego trybu Hasselblad Master Mode.

Oppo Find X9 Ultra (źródło: Smartprix)

Aparat na przodzie również zapowiada się obiecująco za sprawą rozdzielczości 50 Mpix. Smartfon Oppo Find X9 Ultra będzie miał na froncie też wyświetlacz LTPO AMOLED Pro XDR o przekątnej 6,82 cala, rozdzielczości 3120×1440 pikseli i jasności do 3600 nitów z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 144 Hz. Przód urządzenia pokrywać ma szkło NanoCrystal Glass Oppo.

Smartfon Oppo Find X9 Ultra będzie miał też imponujące „bebechy”, gdyż w jego wnętrzu znajdzie się najwydajniejszy procesor do urządzeń mobilnych z Androidem na rynku – Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, a także 16 GB RAM i 512 GB pamięci wbudowanej.

Tę spektakularnie wyposażoną całość zasili akumulator o pojemności 7050 mAh, który użytkownicy naładują przewodowo z mocą 100 W i indukcyjnie z mocą 50 W. Wiadomo też, że smartfon Oppo Find X9 Ultra będzie miał obudowę z metalu z elementami ze sztucznej skóry o grubości od 8,65 do 9,1 mm i ważył od 235 do 236 gramów (w zależności od wersji).

Smartfon Oppo Find X9 Ultra będzie dostępny w Europie

W marcu 2026 roku Oppo oficjalnie potwierdziło, że smartfon Oppo Find X9 Ultra będzie dostępny w Europie. Bułgarski portal Nixanbal twierdzi, że premiera zaplanowana jest na kwiecień br.

Na koniec warto przypomnieć, że 28 października 2025 roku w Polsce zadebiutował smartfon Oppo Find X9 12/512 GB za 4599 złotych i Oppo Find X9 Pro 16/512 GB za 5499 złotych. W związku z tym należy spodziewać się, że model z dopiskiem „Ultra” – jeśli trafi do Polski – będzie kosztował ponad 6000 złotych (nie zdziwcie się, jeśli nawet 6999 złotych jak Huawei Pura 80 Ultra i Xiaomi 17 Ultra).