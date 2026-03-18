Mało który tani smartfon potrafi coś takiego jak ten

Tani smartfon to zawsze próba zbalansowania mocnych i słabych stron. W tym przypadku nie jest inaczej, choć oferuje on coś, czego raczej nie spotyka się w budżetowcach.

Oppo K14 5G to tani smartfon, który się wyróżnia

Smartfon Oppo K14 5G wygląda niepozornie, lecz jego producent deklaruje, że konstrukcja jest odporna na pył i wodę, zgodnie z kryteriami klasy IP69. Na tym jednak nie kończy, ponieważ zapewnia nawet, że można tym modelem robić zdjęcia pod wodą.

Oppo K14 5G (źródło: Flipkart)

Możliwość robienia zdjęć pod wodą nie przyda się jednak na co dzień, w przeciwieństwie do długiego czasu pracy, który ma zapewnić akumulator o pojemności 7000 mAh. W dodatku obsługuje on szybkie ładowanie przewodowe o mocy 45 W.

Smartfon Oppo K14 5G ma na pokładzie również system rozpraszania ciepła z komorą parową o łącznej powierzchni 3900 mm2, mimo że zastosowany procesor – MediaTek Dimensity 6300 – nie jest na tyle wydajny, aby rozgrzać urządzenie do czerwoności. Szczególnie w połączeniu z dostępną ilością pamięci operacyjnej (od 6 do 8 GB LPDDR4X) – to nie jest zestaw, wystarczający do grania w najlepsze i najbardziej wymagające gry.

Oprócz tego smartfon Oppo K14 5G otrzymał również 128/256 GB pamięci wbudowanej (w zależności od wersji) i slot na kartę microSD, 8 Mpix aparat na przodzie i 50 Mpix + 2 Mpix na tyle oraz 6,75-calowy wyświetlacz LCD o rozdzielczości HD+ 1570×720 pikseli i jasności szczytowej 1125 nitów, który odświeża obraz z częstotliwością 120 Hz.

Całość ma wymiary 166,61×78,51×8,61 mm i występuje w trzech kolorach: fioletowym, niebieskim i białym. Fabrycznie zainstalowany system operacyjny to Android 16 z nakładką ColorOS 16 (producent deklaruje, że smartfon Oppo K14 5G będzie działał płynnie przez 60 miesięcy – 5 lat).

Ile kosztuje smartfon Oppo K14 5G?

Smartfon został wprowadzony na rynek indyjski, gdzie będzie dostępny w dwóch wersjach:

6/128 GB za 25999 rupii (równowartość około 1040 złotych),

6/256 GB za 27999 rupii (~1120 złotych).

Z okazji premiery będzie można go jednak kupić już za 17999 rupii (~720 złotych).