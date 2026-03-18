Mało który tani smartfon potrafi coś takiego jak ten

Tani smartfon to zawsze próba zbalansowania mocnych i słabych stron. W tym przypadku nie jest inaczej, choć oferuje on coś, czego raczej nie spotyka się w budżetowcach.
Oppo K14 5G to tani smartfon, który się wyróżnia
Smartfon Oppo K14 5G wygląda niepozornie, lecz jego producent deklaruje, że konstrukcja jest odporna na pył i wodę, zgodnie z kryteriami klasy IP69. Na tym jednak nie kończy, ponieważ zapewnia nawet, że można tym modelem robić zdjęcia pod wodą.
Możliwość robienia zdjęć pod wodą nie przyda się jednak na co dzień, w przeciwieństwie do długiego czasu pracy, który ma zapewnić akumulator o pojemności 7000 mAh. W dodatku obsługuje on szybkie ładowanie przewodowe o mocy 45 W.
Smartfon Oppo K14 5G ma na pokładzie również system rozpraszania ciepła z komorą parową o łącznej powierzchni 3900 mm2, mimo że zastosowany procesor – MediaTek Dimensity 6300 – nie jest na tyle wydajny, aby rozgrzać urządzenie do czerwoności. Szczególnie w połączeniu z dostępną ilością pamięci operacyjnej (od 6 do 8 GB LPDDR4X) – to nie jest zestaw, wystarczający do grania w najlepsze i najbardziej wymagające gry.
Oprócz tego smartfon Oppo K14 5G otrzymał również 128/256 GB pamięci wbudowanej (w zależności od wersji) i slot na kartę microSD, 8 Mpix aparat na przodzie i 50 Mpix + 2 Mpix na tyle oraz 6,75-calowy wyświetlacz LCD o rozdzielczości HD+ 1570×720 pikseli i jasności szczytowej 1125 nitów, który odświeża obraz z częstotliwością 120 Hz.
Całość ma wymiary 166,61×78,51×8,61 mm i występuje w trzech kolorach: fioletowym, niebieskim i białym. Fabrycznie zainstalowany system operacyjny to Android 16 z nakładką ColorOS 16 (producent deklaruje, że smartfon Oppo K14 5G będzie działał płynnie przez 60 miesięcy – 5 lat).
Ile kosztuje smartfon Oppo K14 5G?
Smartfon został wprowadzony na rynek indyjski, gdzie będzie dostępny w dwóch wersjach:
- 6/128 GB za 25999 rupii (równowartość około 1040 złotych),
- 6/256 GB za 27999 rupii (~1120 złotych).
Z okazji premiery będzie można go jednak kupić już za 17999 rupii (~720 złotych).