Intel miał mieć fabrykę w Polsce. Teraz inny gigant wziął to miejsce na celownik

Pamiętasz jeszcze, że w Polsce miała powstać fabryka Intela? Wiemy już, że nie powstanie, ale w tym samym miejscu może jednak zostać wybudowany zakład produkcyjny – tyle że innego spośród technologicznych gigantów. Lokalizacją zainteresowali się Tajwańczycy.

Miała być fabryka Intela w Polsce. Lokalizację chce teraz przejąć Foxconn

W 2023 roku huknęła wiadomość, że Intel wybuduje wielką fabrykę w Polsce, a konkretnie w Miękini obok Wrocławia. Ostatecznie projekt nie doszedł do skutku i w 2025 roku ogłoszono, że nadodrzański zakład produkcji półprzewodników Intela nie powstanie. Amerykański producent zrezygnował z planowanych inwestycji w Europie, a do tego jeszcze zredukował zatrudnienie o około 15%. Przeznaczona pod ten cel działka może jednak stać się domem dla innego obiektu skupionego wokół technologii.

Na łamach serwisu Business Insider Polska pojawiła się dziś informacja, że obok Wrocławia może powstać olbrzymia fabryka, w której zatrudnienie znaleźć ma nawet 40 tysięcy osób. Lokalizacją, z której zrezygnował Intel, zainteresowała się grupa tajwańskich przedsiębiorstw (TEEMA), na czele z firmą Foxconn, która produkuje sprzęt między innymi dla takich gigantów, jak Apple, Amazon, Dell, Google, HP, Huawei, Lenovo, Microsoft, Nintendo, Nvidia, Sony czy Xiaomi.

Co Foxconn może produkować w Polsce?

Duży zakład produkcyjny Foxconna i spółki oznaczałby więc, że w Polsce mogłyby powstawać nowoczesne urządzenia najpopularniejszych marek. Biorąc pod uwagę koszty pracy w naszym kraju, bardziej prawdopodobny od produkcji elektroniki użytkowej wydaje się jednak scenariusz, w którym działalność skupiona jest na nowoczesnych komponentach i urządzeniach z obszaru sztucznej inteligencji. Zresztą AI staje się powoli oczkiem w głowie tajwańskiego giganta. Innym ważnym sektorem jest elektromobilność.

Tajwańczycy są już, ponoć, zdecydowani na budowę fabryki w Polsce i są gotowi już na start wydać kilkaset milionów euro. Obiekt ma być olbrzymi i docelowo zatrudniać nawet 40 tysięcy osób, podczas gdy Intel wspominał o 12 tysiącach miejsc pracy. Pod znakiem zapytania stoi jednak to, czy faktycznie zostanie on zlokalizowany w Miękini. Choć to główny kandydat, to pod uwagę brane są także dwa inne miejsca na mapie Polski – okolice Katowic lub Łodzi, tworzące wraz z Wrocławiem tak zwany Trójkąt ICT.