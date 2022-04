Jest nowy chętny na ARM. Nie popełni błędu NVIDII

Człowiek uczy się na błędach. Najlepiej jednak, kiedy te błędy popełnia ktoś inny. Południowokoreański producent kości RAM może mieć zatem większą szansę na zakup firmy zajmującej się projektowaniem mikroprocesorów.

ARM wkrótce w rękach SK Hynix?

ARM to spółka zajmująca się głównie projektowaniem mikroprocesorów. Technologię firmy znajdziemy w smartfonach, tabletach, systemach wspomagania w samochodach (np. ABS), serwerach, czy platformie programistycznej Arduino. Dostęp do własności intelektualnej o tak szerokim zasięgu technologicznym to potężna przewaga na rynku. Dlatego tak bardzo na zakupie zależało Nvidii. I dlatego z obawy o monopol na rynku, do transakcji ostatecznie nie doszło.

SK Hynix jest znany głównie z produkcji kości RAM (fot. Hynix)

Ale SoftBank, właściciel ARM wciąż planuje sprzedać go podmiotowi, który prawidłowo zadba o rozwój firmy. Pierwotnie brytyjskie przedsiębiorstwo miało zostać wystawione w ramach oferty publicznej do 2023 roku – chyba że wcześniej pojawi się firma, która będzie mogła dokonać zakupu. Okazuje się, że zakup rozważa właśnie SK Hynix, producent kości RAM z Korei Południowej.

Oczywiście firma zdaje sobie sprawę, że nie może przystąpić do tej transakcji sama. Dlatego prezes SK Hynix, Park Jung-ho, ogłosił na ostatnim corocznym spotkaniu akcjonariuszy że przedsiębiorstwo „rozważa możliwość otworzenia konsorcjum wspólnie z partnerami strategicznymi, aby wspólnie przejąć ARM”.

Chcę kupić ARM, nawet jeśli nie chodzi o całość. Nie musi to być zakup większości udziałów w celu kontroli przedsiębiorstwa. Park Jung-ho, CEO SK Hynix

Prezes firmy nie podał, kto mógłby wejść w skład konsorcjum, choć możemy się domyślić, że do transakcji dołączyłyby SK Square i SK Telecom, gdzie Jung-ho również sprawuje funkcje prezesa. W celu zachowania geopolitycznego balansu, możliwe że do zakupu dołączyłoby kilka przedsiębiorstw pochodzących ze Stanów Zjednoczonych.

Jak wspomina raport Financial Times, ARM jest obecnie uwikłane we własne problemy wewnętrzne. Od dwóch lat chiński oddział firmy walczy o większą niezależność, a przedsiębiorstwo chce przenieść udziały z ARM China do SoftBanku, dzięki czemu można by przyspieszyć moment opublikowania oferty publicznej. Z drugiej strony, chińska część ARM również chce się przygotować na sprzedaż, a wtedy SoftBank mógłby odzyskać kontrolę nad renegatem, wykupując pakiet większościowy.

Jedno jest pewne – o zawirowaniach zakupowych nad jednym z największych projektantów mikroprocesorów usłyszymy w zbliżających się miesiącach jeszcze nie raz.