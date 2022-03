Far Cry 6 za darmo w weekend. Zagraj w misję ze Stranger Things!

Dość nietypowa współpraca będzie miała miejsce w nadchodzący weekend. Ubisoft łączy siły z Netflixem, by dostarczyć wszystko to, o czym fani Stranger Things oraz Far Cry 6 nigdy nie marzyli. A kto wie, może właśnie powinni?

Demogorgony na Kubie

Darmowy weekend z Far Cry 6 potrwa od czwartku, 24 marca do niedzieli, 27 marca 2022 roku. Grę pobierzecie bezpłatnie niezależnie od platformy, na jakiej obecnie gracie. Jeżeli tytuł Wam się ostatecznie spodoba, Ubisoft proponuje na niego 50% zniżki, a także 35% obniżki na Season Pass – gdyby przypadkiem pełna produkcja nie była wystarczająca.

Aby uczcić ten darmowy weekend, Ubisoft przygotował również niecodzienną współpracę z uniwersum Stranger Things. Sztandarowa franczyza serwisu Netflix pojawi się w darmowej misji The Vanishing, przygotowanej dla wszystkich graczy Far Cry 6.

Doświadczenie to wprowadzi elementy skradanki oraz horroru, przynosząc graczom odwróconą na wzór serialu wersję Yary, oryginalnej lokacji gry Ubisoftu. Nie powiem, sama wizja walki z demogorgonami jest dla mnie ciekawsza, niż całe Far Cry 6.

Nie tylko Far Cry 6

Warto przypomnieć, że darmowe gry nie kończą się na francuskim wydawcy. Do następnego czwartku, w Epic Games Store odbierzecie Demon’s Tilt, czyli niebezpieczną wariację na temat kultowych flipperów. To mocno poboczny tytuł, ale przecież darowanemu koniowi w zęby się nie zagląda. Zwłaszcza, że przez te kilka lat Tim Sweeney rozdał już potężny pakiet bezpłatnych gier.

Choć nie ma co ukrywać, od przybytku głowa może jednak zaboleć. Sam już nie pamiętam kiedy darmowa gra zainteresowała mnie na tyle, bym rzeczywiście znalazł czas na jej uruchomienie. Kto wie, może to raczej zboczenie osoby, która codziennie pracuje z grami. Jak by nie patrzeć, nie trzeba teraz wydawać zbyt wielu pieniędzy, by regularnie zdobywać nowe produkcje do prywatnej biblioteczki.

Nawet jeśli to są tylko weekendowe promocje, pozwalają one liznąć zeszłorocznych nowości bez wydawania złamanego grosza. To jest – jeśli nie ulegniemy marketingowi żadnej z firm i rzeczywiście nie wydamy kolejnych pieniędzy. Jak wiemy doskonale, o to niezwykle łatwo.