I cyk, trzy stówki w kieszeni! Idealna promocja na smartfony realme

Poszukując dobrego smartfona do 2 tysięcy złotych można natrafić na solidne urządzenia, niewiele ustępujące flagowcom. Teraz pojawiła się okazja na naprawę łakome kąski – oto promocja na urządzenia realme.

Reklama

Smartfony realme nawet 300 złotych taniej

realme uruchamia tymczasowe obniżki na swoje najczęściej wybierane urządzenia. Promocja dotyczy modeli realme GT Neo 2 oraz realme 8.

realme GT Neo 2 kontra Xiaomi 11T

realme GT Neo 2 dostępny jest w dwóch wersjach pamięciowych i obie są dostępne w niższej cenie:

realme GT Neo 2 w opcji z 8 GB RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej kupimy już za 1799 złotych (obniżka z 2099 złotych),

(obniżka z 2099 złotych), realme GT Neo 2 w opcji z 12 GB RAM i 256 GB pamięci wewnętrznej kupimy za 1999 złotych (obniżka z 2299 złotych).

Zwłaszcza ta pierwsza pozycja wydaje się być niezłą okazją – oto urządzenia nie zaliczające się do kategorii „smartfon do 2000 złotych” dostają naprawdę mocną obniżkę ceny. GT Neo 2 za 1,8k to naprawdę super sprawa.

Smartfon znajduje się w ofercie oficjalnego sklepu producenta na sklep-realme.pl. Można wybierać spośród czterech wersji kolorystycznych

8.2 Ocena

Najbliższym rywalem realme GT Neo 2 wydaje się być Xiaomi 11T. Jeśli chcecie zobaczyć, jak wygląda ich porównanie, gorąco zachęcam do sprawdzenia naszego testu. Przyglądamy się w nim obu konstrukcjom, punktujemy wady, choć ostatecznego zwycięzcę chyba właśnie wskazała niższa cena realme ;)

Oprócz trzystuzłotowej obniżki na realme GT Neo 2, producent proponuje także mniejszy rabat na model realme 8. W oficjalnym sklepie firmy zakupimy go w niższej cenie 949 złotych, zamiast 1099 złotych.

Promocje potrwają do 31 marca.