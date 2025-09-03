Zamiast iPhone’a z klapką, będzie iPhone z klapkiem

Na dzień dobry zadam Ci nieoczekiwane pytanie – z czym kojarzą Ci się klapki? Bo nam od dziś będą kojarzyć się z… iPhonem. I to nie jest żart. Popularna firma, znana z produkcji kultowych klapków, wprowadza na rynek wyjątkowe etui na smartfony Apple.

Crocs wprowadza na rynek „obuwie” dla iPhone’ów

O Crocsach słyszał każdy, a pewnie wiele z Was nawet używa ich na co dzień. To wygodne klapki z możliwością ich personalizacji za pomocą specjalnych przypinek. Klapki te są już wręcz uważane za kultowe, podobnie jak trampki produkowane przez Converse.

Marka Crocs jakiś czas temu postanowiła jednak wyjść poza kategorię obuwia i śmiało wkroczyć w szeregi akcesoriów przeznaczonych dla elektroniki. I tak powstała kolekcja „obuwia” dla smartfonów. W pierwszej kolejności stworzono case’y dla smartfonów z serii Samsung Galaxy S25. Teraz przyszedł czas na kolejne urządzenia – tym razem na iPhone’y.

Crocs wprowadza na rynek nowe etui z możliwością personalizacji, stylizowane na popularne klapki. Te wyjątkowe „klapkowe” case’y powstały przy współpracy z marką odzieży technologicznej SLBS z Seulu.

Etui na iPhone w kształcie Crocsa (źródło: SLBS)

Etui w kształcie klapka Crocs na iPhone’y

Nowe akcesoria, stworzone przez SLBS i Crocs, do złudzenia przypominają miniaturową wersję klapków. Dzięki perforacjom użytkownik może dodawać kolekcjonerskie przypinki Jibbitz, aby etui stało się spersonalizowane, dopasowane do potrzeb, charakteru i upodobań właściciela urządzenia.

Etui na iPhone’y stylizowane na klapki Crocs zostało wykonane z elastycznego, trwałego i miękkiego w dotyku termoplastycznego poliuretanu (TPU). Akcesorium wyposażono też w charakterystyczny dla Crocsów paseczek, który można użyć jako uchwyt do noszenia smartfona, a jeśli nie jest użytkownikowi potrzebny – da się go odpiąć. Etui produkowane są obecnie w kolorze pastelowej mięty, delikatnego różu, jasnoniebieskim, czerni oraz kości słoniowej.

Na ten moment etui Crocs na iPhone’y nie są dostępne w Polsce, w przeciwieństwie do case’ów na smartfony Samsung Galaxy S25 Ultra, Galaxy S25 oraz Galaxy S25+. Możecie je już zamawiać bezpośrednio w sklepie Samsunga, a także w wybranych sieciach handlowych w Polsce.

Zaznaczę jednak, że tanio nie jest – ceny etui Crocs na urządzenia Samsunga startują od około 199 złotych.