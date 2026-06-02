Ta kamera strzeże domu lepiej niż inne

Na Tabletowo nie piszemy o każdej kamerze do monitoringu, jaka debiutuje w sprzedaży, ale obok tych nowości trudno przejść obojętnie. OMVI to nowa seria w rodzinie Reolink, mająca coś, co pozytywnie wyróżnia ją na tle konkurencji. To obecność aż trzech obiektywów.

Kamera Reolink OMVI 3i – moc trzech obiektywów

Debiutująca na rynku kamera Reolink OMVI 3i została wyposażona w główny obiektyw obrotowo-uchylny (z sensorem o rozdzielczości 8 Mpix), oferujący dookolny monitoring i inteligentne śledzenie obiektów. Poza nim jednak ma również dwa obiektywy (z sensorami 2 x 5 Mpix) umieszczone wyżej, zapewniające podgląd panoramiczny. Połączenie tych elementów sprawia, że można skupiać się na poruszających się obiektach, a równocześnie utrzymać obraz dużej przestrzeni.

Obiekty do śledzenia są wybierane automatycznie, dzięki technologii ReoNeura AI, ale użytkownik ma również możliwość ręcznego zaznaczenia punktu podczas korzystania z podglądu w aplikacji mobilnej lub na komputerze. Nagrania mogą być zapisywane lokalnie (na kartach microSD o pojemności do 512 GB), jak i na zewnętrznym serwerze. Do wyboru są dwa warianty: z połączeniem przewodowym (PoE) oraz bezprzewodowym (Wi-Fi).

Reolink OMVI 3i (fot. Reolink)

Na tej samej koncepcji z trzema obiektywami bazuje kamera Reolink OMVI X16. To jednak model flagowy, oferujący zdecydowanie wyższą jakość, dzięki trzem sensorom o rozdzielczości 8 Mpix każdy. Warto też podkreślić, że jego moduł obrotowy nagrywa wideo w rozdzielczości 4K i pozwala na 16-krotny zoom optyczny.

Reolink OMVI 3i po lewej i OMVI X16 po prawej (fot. Reolink)

Przy okazji na rynku pojawiła się również bezprzewodowa kamera przenośna Argus MagiCam z serii Power-Efficient. Ma formę sześcianu, mieści sensor o rozdzielczości 2 Mpix i jest wyposażona w technologię wykrywania ludzi. Z kolei dzięki energooszczędnemu chipsetowi Qualcomm QCC730 Wi-Fi jest w stanie wytrzymać nawet 9 miesięcy na jednym zestawie baterii (2 x AA) przy całodobowym czuwaniu i 5-minutowym nagrywaniu każdego dnia.

Reolink Argus MagiCam (fot. Reolink)

Ceny i dostępność

Ceny nowości Reolink przedstawiają się następująco:

OMVI 3i PoE – 289,99 euro (równowartość ~1225 złotych),

OMVI 3i WiFi – 299,99 euro (~1270 złotych),

OMVI X16 PoE – ~500 dolarów (~1815 złotych),

Argus MagiCam – 54,99 euro (~235 złotych).

Ceny mogą wydawać się dość wysokie, ale trzeba pamiętać, że to naprawdę zaawansowane urządzenia. Do tego oferują dostęp do wszystkich funkcji bez konieczności opłacania jakiegokolwiek abonamentu.

Kamery Reolink OMVI 3i PoE i Argus MagiCam są już dostępne w sprzedaży w Europie (i można zamówić je z wysyłką do Polski), OMVI 3i WiFi dołączy w lipcu, a OMVI X16 PoE zadebiutuje na rynku w trzecim kwartale 2026 roku.