Amerykańscy naukowcy pokazali, że zakaz social mediów dla dzieci to nie jest głupi pomysł

W sieci opublikowano najnowsze badania amerykańskich naukowców na temat funkcji mających dbać o bezpieczeństwo dzieci na platformach społecznościowych. Wyniki mogą Was zaskoczyć.

Instagram, TikTok i Snapchat mogą niewystarczająco chronić dzieci

Sprawa social mediów dostępnych dla młodych użytkowników powraca niczym bumerang. Kolejne kraje sukcesywnie wprowadzają zakaz mediów społecznościowych dla dzieci poniżej 16. roku życia – ostatnio na taki krok zdecydowała się Kanada, dołączając do Australii, Indonezji i Malezji. Warto przypomnieć, że zgodnie z prawem obowiązującym w Polsce, aby założyć konto na Facebooku, Instagramie czy TikToku należy ukończyć 13 lat.

Mimo iż platformy społecznościowe oferują szereg zabezpieczeń przed dziećmi, najnowsze badania wykazały, że ich skuteczność jest bardzo kiepska. Badacze z Uniwersytetu Nowym Yorku oraz Uniwersytetu Northeastern twierdzą, iż udowodnili, że co najmniej połowa opcji bezpieczeństwa, których zadaniem jest ochrona dzieci, nie spełnia swojego zadania.

Ochrona dzieci w social mediach – czy funkcje bezpieczeństwa zawiodły?

Nowe badanie opublikowano na łamach Heat Initiative i Cybersafety Research Center. Podczas testów sprawdzono 86 funkcji ochrony dostępnych w Instagramie, Snapchacie, TikToku i YouTube, a ich wskaźnik awaryjności wyniósł 50% w porównaniu do oferowanych możliwości. Wśród zawodnych opcji znalazła się m.in. ta uniemożliwiająca dorosłym kontaktowanie się z dziećmi czy blokujące dostęp do szkodliwych treści.

Podczas badania autorzy założyli fałszywe konta dedykowane dla dzieci oraz konta dla dorosłych i korzystali z nich w kilku scenariuszach, podczas których:

dziecko korzystało z social mediów w sposób naturalny,

nastolatek usiłował obejść funkcję bezpieczeństwa,

dorosły próbował ominąć zabezpieczenia i dotrzeć do nastolatka.

Według badaczy opcje bezpieczeństwa nie sprawdziły się. Dodatkowo niektóre z nich były niedostępne na platformie, nie działały zgodnie z opisem lub trudno było je znaleźć w menu prywatności. Przykładowo na Snapchacie wykazano, że z poziomu konta dla dorosłych można wyszukiwać młodych użytkowników bez żadnych ograniczeń. Z kolei na TikToku, wśród treści rekomendowanych dla dzieci, znalazły się te związane z anoreksją dla nastolatków.

Wyniki testów dla New York Times skomentowali rzecznicy firmy Snap, Meta i Google. Według nich badania zawierają niejasne twierdzenia, a autorzy przeinaczają część informacji oraz nie podają przykładów czy dowodów.