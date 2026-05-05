Meta ogłosiła wdrożenie kolejnych mechanizmów weryfikacji wieku na Facebooku i Instagramie. Celem jest, jak deklarują Amerykanie, zapewnienie lepszej ochrony nastolatkom w sieci.

Nowe mechanizmy weryfikacji wieku na Facebooku i Instagramie

W Polsce, oficjalnie, konto na Facebooku i Instagramie może założyć wyłącznie osoba, która ukończyła 13. rok życia. Nie jest jednak rzadkością sytuacja, gdy użytkownik w rzeczywistości jest młodszy, a podczas rejestracji skłamał odnośnie swojego wieku. Meta jest tego świadoma, dlatego od lat pracuje nad znajdowaniem i usuwaniem kont należących do osób poniżej 13. roku życia.

Już teraz Facebook i Instagram analizują – z użyciem sztucznej inteligencji – całe profile pod kątem wskazówek kontekstowych, którymi mogą być na przykład posty urodzinowe czy wzmianki o klasach szkolnych. Analizowane są nie tylko posty, ale też komentarze, bio i podpisy, a także sekcje, takie jak Instagram Reels, Instagram Live i Facebook Groups.

Teraz Facebook i Instagram wykorzystają również sztuczną inteligencję, aby skanować zdjęcia i filmy w poszukiwaniu wskazówek dotyczących wieku. Meta zastrzega jednak, że nie jest to rozpoznawanie twarzy – zamiast tego analizowane są ogólne motywy i cechy wizualne, na przykład wzrost lub budowa kości, aby oszacować ogólny wiek danej osoby.

W sytuacji, gdy dane konto zostanie oznaczone jako potencjalnie należące do osoby poniżej 13. roku życia, Meta je dezaktywuje i poinformuje jego właściciela, że musi potwierdzić swój wiek. Jeśli tego nie zrobi, konto zostanie usunięte z platformy.

Meta polega jednak również na innych użytkownikach, aby znajdować konta należące do osób poniżej 13. roku życia. W tym celu ułatwiła proces zgłaszania takich kont w aplikacji i Centrum Pomocy. Weryfikacja dokonywana jest zarówno przez ludzi, jak i modele AI. Amerykanie twierdzą, iż testy wykazały, że ocena wspierana przez AI daje wyższą dokładność i szybsze rozstrzygnięcia niż sama moderacja przez ludzi, zapewniając, że takie konta są obsługiwane szybciej i bardziej niezawodnie.

Facebook i Instagram automatycznie zmienią typ konta nastolatkom, którzy podają się za dorosłych

We wrześniu 2024 roku wdrożono konta dla nastolatków na Instagramie, a od 2025 roku konta dla nastolatków funkcjonują również na Facebooku i Messengerze. Dziś Meta poinformowała, że rozszerza zasięg działania technologii, która proaktywnie wyszukuje konta, należące do osób poniżej 18. roku życia, podczas gdy właściciel podaje się za pełnoletniego.

Amerykanie zapowiedzieli, że technologia ta zostanie rozszerzona na 27 krajów Unii Europejskiej, w tym Polskę – początkowo w przypadku kont na Instagramie, a następnie (w czerwcu 2026 roku) również na Facebooku. Ponadto Meta – początkowo w Stanach Zjednoczonych – ma wysyłać rodzicom powiadomienia z informacjami, jak sprawdzić i potwierdzić wiek ich nastoletnich dzieci oraz wskazówkami, jak prowadzić konstruktywne rozmowy z nastolatkami o znaczeniu podawania prawidłowego wieku online.

Równocześnie Meta stoi na stanowisku, że weryfikacja wieku powinna odbywać się już na poziomie sklepu z aplikacjami lub systemu operacyjnego, dzięki czemu wszystkie programy obejmowałby ten sam standard ochrony.