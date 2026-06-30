Takiej sytuacji w historii Apple jeszcze nie było. Firma ma poważny problem

Apple usilnie stara się utrzymać swoje nowe produkty i usługi w tajemnicy aż do dnia oficjalnej premiery. Jeden z kluczowych partnerów firmy z Cupertino padł jednak ofiarą ataku hakerskiego, czego efekty już widać.

Jeden z partnerów Apple, Tata Electronics, padł ofiarą ataku hakerskiego

Reuters donosi, że w dark necie pojawił się potężny zestaw informacji związanych z Apple, które zostały wykradzione z indyjskiej firmy Tata Electronics. Jest ona jednym z kluczowych partnerów giganta z Cupertino, dlatego Amerykanie mają powody do zmartwień. Wśród przejętych danych mają znajdować się m.in. listy podzespołów i dostawców oraz zdjęcia nadchodzących smartfonów z serii iPhone 18 Pro.

Hakerzy wykradli jednak nie tylko informacje dotyczące Apple, ale też Tesli oraz co najmniej 16 plików i folderów powiązanych z TSMC i 23 z Qualcommem. W sumie przejęto blisko 205 tysięcy (!) plików o łącznej wadze przekraczającej 630 GB.

Już widać efekty ataku hakerskiego na Tata Electronics

Nie trzeba było długo czekać na pojawienie się w sieci pierwszych informacji, wykradzionych z Tata Electronics. Evan Blass opublikował na swoim profilu na platformie X film, przedstawiający tzw. drop test (prawdopodobnie) iPhone’a 18 Pro.

Evan Blass udostępnił również drugie wideo, jednak zostało ono usunięte, ponieważ ten wpis narusza Regulamin X. Niewykluczone, że Apple usilnie stara się usunąć z sieci wszystkie informacje, pozyskane z bazy danych Tata Electronics, choć – co oczywiste – to wysiłki z góry skazane na niepowodzenie.

Do tego czas działa na niekorzyść Apple, ponieważ według niepotwierdzonych (jeszcze?) informacji, iPhone 18 Pro i iPhone 18 Pro Max zadebiutują wraz ze składanym iPhonem Ultra dopiero 8 lub 9 września 2026 roku. Przez ponad dwa miesiące do sieci mogą trafić kolejne informacje, wykradzione z Tata Electronics – nie będzie niespodzianką, jeśli faktycznie tak się stanie.

Z drugiej strony już w maju 2026 roku pojawiła się solidna dawka informacji na temat smartfonów iPhone 18 Pro i iPhone 18 Pro Max, a największą niewiadomą są ceny. Na pewno będą wyższe niż poprzedniej generacji, jednak otwartym pytaniem pozostaje – o ile. A jest mowa o różnych kwotach – od 50 do nawet 200 dolarów.