Kolejny kraj wprowadza zakaz mediów społecznościowych dla dzieci poniżej 16. roku życia

Zakaz mediów społecznościowych dla dzieci poniżej 16. roku życia powinien być standardem. Teraz kolejny kraj zdecydował się na jego wdrożenie. To bardzo dobra decyzja dla bezpieczeństwa małoletnich.

Kolejny kraj podejmuje odpowiedzialną decyzję w sprawie dzieci w social mediach

Media społecznościowe – jak zresztą każda technologia – mają swoje dobre i złe strony. Dzięki nim możemy utrzymywać stały kontakt ze znacznie większym gronem znajomych, poznawać nowych ludzi, a także zdobywać wiedzę, poszerzać horyzonty, rozwijać kreatywność, własny biznes czy po prostu zarabiać.

Social media mają też jednak swoją ciemną stronę. Zdarza się, że stają się uzależnieniem, mogą powodować zaburzenia nastroju i odżywiania, prowadzić do chorób psychicznych, izolacji od realnego świata i bliskich czy nawet ułatwiać cyberprzestępcom przejęcie danych i tożsamości. Co gorsza, platformy społecznościowe mogą doprowadzić do wielu trudnych sytuacji, przyczynić się zrujnowania życia osób dorosłych, a co dopiero tych najmłodszych użytkowników sieci. Nie powinno więc dziwić, że social media powinny zostać mocno ograniczone dla dzieci.

W teorii, aby założyć konto w serwisie, takim jak Facebook, Instagram czy TikTok, należy ukończyć 13 lat – jest to minimalny wiek obowiązujący w Polsce, choć od razu warto podkreślić, że weryfikacja może być, ale co do zasady nie musi zostać przeprowadzona. Teraz kolejny kraj zdecydował się na wprowadzenie zakazu posiadania kont w mediach społecznościowych dla osób, które nie ukończyły 16 roku życia. Kanada idzie śladem Australii, Indonezji oraz Malezji.

Zakaz mediów społecznościowych dla dzieci poniżej 16. roku życia wkracza do kanadyjskiego prawa

Marc Miller – minister ds. tożsamości i kultury Kanady – wprowadził ustawę o bezpiecznych mediach społecznościowych. Dokument zakazuje dzieciom poniżej 16. roku życia posiadanie konta na platformach społecznościowych. Co ciekawe, również osoby powyżej 16. roku życia nie zobaczą „wszystkiego”, co jest publikowane w social mediach.

Według Engadget Kanadyjska Komisja Bezpieczeństwa Cyfrowego określi szczegółowo treści, jakie mogą zostać wyświetlone użytkownikom po ukończeniu 16. roku życia. Warto też wspomnieć, że komisja ta będzie egzekwować przepisy oraz może ustalić wyjątki jeśli uzna, że wybrana platforma oferuje wystarczające zabezpieczenia, aby dzieci mogły z niej korzystać.

Na tym jednak nie koniec, gdyż w ustawie widnieje też zapis o usługach chatbotów opartych na sztucznej inteligencji. Okazuje się jednak, że dostęp dzieci do AI nie zostanie wprost ograniczony. W zamian natomiast właściciele botów mają ograniczać ryzyko przekazywania szkodliwych treści oraz wprowadzić środki nadzwyczajne w przypadku sytuacji kryzysowych.

Ograniczenie social mediów dla dzieci w innych krajach i metody weryfikacji

Warto przypomnieć, że podobne ograniczenia co do wieku dzieci w social mediach wprowadzane są w USA. W stanie Floryda obowiązuje już prawo, w ramach którego dzieci poniżej 14 roku życia nie mogą posiadać własnego konta w social mediach, a osoby w wieku 14 i 15 lat, aby stworzyć konto, potrzebują zgody rodzica. Z kolei w Teksasie pracowano nad wdrożeniem zakazu na używanie platform społecznościowych do 18 roku życia.

Jeśli chodzi o Unię Europejską, to trwają prace nad systemem do procesu weryfikacji wieku, aby kliknięcie w komunikat Tak, mam 18 lat nie było wystarczające do wyświetlenia nieodpowiednich dla dzieci treści. Na początku czerwca 2026 roku Rada Ministrów w Polsce przyjęła projekt ustawy o ochronie małoletnich przed dostępem do treści pornograficznych w internecie. Zgodnie z regulacjami właściciele platform muszą skuteczniej weryfikować wiek użytkownika. Warto też wspomnieć, że od 1 września 2026 roku wprowadzany jest zakaz korzystania z telefonów w polskich szkołach.