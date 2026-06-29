Masz iPhone’a i zegarek Amazfit? Ta nowość to prawdziwy przełom

Właściciele iPhone’ów, którzy zamiast Apple Watcha wybrali smartwatch Amazfit, będą zachwyceni ogłoszoną zmianą. Powiadomienia stały się znacznie lepsze.

Amazfit wprowadza nowy system powiadomień w przypadku iPhone’ów

Oczywiście, że można korzystać z innych zegarków niż Apple Watch, gdy mamy iPhone’a. Powodów ku temu jest nawet sporo – przykładowo konkurencja potrafi być tańsza, a przy tym wykonana z lepszych i bardziej trwałych materiałów. Do tego może oferować odczuwalnie dłuższy czas pracy.

Trzeba jednak pogodzić się z listą minusów, które – co warto podkreślić – wynikają z ograniczeń narzucanych przez Apple. Otóż firma z Cupertino przez lata nie chciała dopuścić zewnętrznych producentów do systemu powiadomień, ale na szczęście coś się w tej kwestii powoli zmienia. Nie jest to rezultat dobrej woli Amerykanów, a wyłącznie wymogów narzucanych przez Unię Europejską.

Amazfit ogłosił właśnie wdrożenie ulepszonych powiadomień na iOS, co oznacza wyraźnie więcej możliwości niż dotychczasowe odczytywanie powiadomień, bez opcji reagowania. Należy nastawić się, że jest to dopiero początek rewolucji, bowiem podobne rozwiązania powinni niebawem udostępnić także inni producenci smartwatchy.

fot. Amazfit

Co oferują ulepszone powiadomienia Amazfit na iPhone’ach?

Przede wszystkim w przypadku powiadomień, które obsługują odpowiedzi (np. wiadomości z WhatsAppa), użytkownik może odpowiadać bezpośrednio ze smartwatcha. Nie ma już konieczności wyciągania iPhone’a z kieszeni. Po drugie, powiadomienia z szybkimi akcjami, takimi jak Oznacz jako przeczytane czy Oddzwoń, mogą być obsługiwane na ekranie zegarka. Dodatkowo w wybranych powiadomieniach są wyświetlane zdjęcia.

fot. Amazfit

Warto jeszcze wiedzieć, że funkcja na ten moment jest wprowadzana w trzech smartwatchach – Amazfit Cheetah 2 Ultra, Amazfit Balance Ultra oraz Amazfit Balance 3. Jednak producent zapowiedział, że w planach jest rozszerzenie zmiany na kolejne urządzenia: Amazfit Bip Max, Amazfit Active 3 Premium, Amazfit Cheetah 2 Pro, Amazfit T-Rex 3, Amazfit T-Rex 3 Pro, Amazfit T-Rex Ultra 2 i Amazfit Balance 2.

Zalecane jest zainstalowanie najnowszej wersji aplikacji Zepp, która dostępna jest w App Store. Funkcja wymaga również iOS 26.5 lub nowszej wersji. Wypada dodać, że rozwiązanie na ten moment pozostaje w fazie beta i jest wdrażane na terenie Unii Europejskiej.