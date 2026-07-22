Zakaz mediów społecznościowych dla dzieci. Ten kraj wprowadzi go jako pierwszy w Europie

Zakaz mediów społecznościowych dla dzieci dotarł do Europy. Oczywiście nad sprawą od dłuższego czasu debatują już rządzący w kilku europejskich krajach, ale wygląda na to, że ten zachodni kraj wprowadzi go jako pierwszy.

Pierwszy kraj w Europie wdroży zakaz korzystania social mediów dla dzieci poniżej 15. roku życia

W czerwcu 2026 roku wspominaliśmy, że Kanada podjęła decyzję o wprowadzeniu do swojego prawa zakazu mediów społecznościowych dla dzieci poniżej 16. roku życia. Wcześniej na podobne działania zdecydowała się też Australia, Indonezja i Malezja, a nad ograniczeniem social mediów dla dzieci pracuje też Komisja Europejska. Teraz pierwszy europejski kraj podjął odważne i stanowcze kroki w tej kwestii.

Francuscy ustawodawcy w większości zagłosowali za wprowadzeniem zakazu mediów społecznościowych dla dzieci poniżej 15. roku życia. Podkreślę, że jednym ze zwolenników ustawy jest prezydent Francji – Emmanuel Macron – który w poście na X podziękował parlamentarzystom za zatwierdzenie zakazu. Wspomniał także, że kolejny krok należy do Rady Konstytucyjnej, która zbada projekt ustawy pod względem zgodności z Konstytucją.

Je m’y étais engagé, c’est désormais voté : les réseaux sociaux seront interdits aux moins de 15 ans à la rentrée. Merci aux parlementaires. Au Conseil constitutionnel de statuer puis place à l’action pour rendre cette mesure concrète et protéger nos enfants en ligne. pic.twitter.com/jC79unxX67 — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) July 21, 2026

Prezydent Macron apelował wcześniej o przyspieszenie głosowania, aby udało się wprowadzić w życie ustawę jeszcze przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego. Warto przypomnieć, że w styczniu 2026 roku Emmanuel Macron powiedział, że emocje naszych dzieci i nastolatków nie są na sprzedaż, ani nie można nimi manipulować. Według CNN nad podobnymi ograniczeniami pracuje też Dania, Grecja oraz Hiszpania.

Francja wprowadza zakaz mediów społecznościowych dla dzieci poniżej 15. roku życia

Na ten moment nie ujawniono w jaki sposób platformy społecznościowe miałyby weryfikować wiek użytkowników we Francji. Wiadomo natomiast, że ustawa będzie egzekwowana przez francuski, niezależny organ regulacyjny ARCOM (Urząd Regulacji Komunikacji Audiowizualnej i Cyfrowej).

Zgodnie z danymi ARCOM-u francuskie dzieci w wieku od 12 do 17 roku życia spędzają średnio 1 godzinę i 21 minut dziennie na TikToku. Ponadto według organu algorytmy TikToka mają tendencję do wyświetlania młodym użytkownikom ekstremalnych, szkodliwych treści. Z kolei Édouard Geffray, francuski minister edukacji, już w styczniu 2026 roku stwierdził, że zakazy nie są wystarczające. Dodał również, iż nie możemy tylko ograniczać, musimy edukować i proponować różne formy socjalizacji.

Przy okazji warto przypomnieć, że od 1 września 2026 roku zacznie obowiązywać zakaz korzystana z telefonów w polskich szkołach.