Gemini w nowej odsłonie. Aktualizacja, którą doceni każdy użytkownik

Google przedstawiło trzy nowe modele Gemini – 3.6 Flash, 3.5 Flash-Lite i 3.5 Flash Cyber. Zapewniają one jeszcze lepszą wydajność i efektywność oraz oferują wysoką niezawodność.

Gemini 3.6 Flash, 3.5 Flash-Lite i 3.5 Flash Cyber – nowe modele AI ogłoszone przez Google

Zaledwie dwa miesiące temu, w maju 2026 roku, poznaliśmy Gemini 3.5 Flash. Natomiast już teraz Google pokazało Gemini 3.6 Flash i nie mamy do czynienia tylko z zapowiedzią – nowy model właśnie trafia do użytkowników. Warto też podkreślić, że w tym krótkim czasie firma wdrożyła zestaw odczuwalnych usprawnień.

Gemini 3.6 Flash zapewnia lepsze wyniki w programowaniu, pracy z wiedzą oraz w zadaniach multimodalnych. Google podkreśla, że według Artificial Analysis Index udało się zmniejszyć zużycie tokenów wyjściowych o 17% w porównaniu do modelu 3.5 Flash. Natomiast w niektórych benchmarkach – m.in. DeepSWE – udało się zaobserwować jeszcze lepszą efektywność, w tym spadki sięgające nawet 65%.

To wszystko idzie w parze z niższą ceną w porównaniu do poprzedniego modelu. Otóż przy cenie 1,50 dolara za 1 mln tokenów wejściowych oraz 7,50 dolarów za 1 mln tokenów wyjściowych, przejście na 3.6 Flash pozwala obniżyć całkowity koszt zadań wykonywanych przez agentów autonomicznych.

źródło: Google

Z kolei Gemini 3.5 Flash-Lite przedstawiany jest jako najszybszy i najbardziej opłacalny model klasy 3.5. Generuje on bowiem 350 tokenów wyjściowych na sekundę według Artificial Analysis Index, przy czym jednocześnie przewyższa poprzednie generacje Flash-Lite w przepływach pracy agentów. Koszt to 0,30 dolara za 1 mln tokenów wejściowych oraz 2,50 dolara za 1 mln tokenów wyjściowych

źródło: Google

Jeśli chodzi o Gemini 3.5 Flash Cyber, to mówimy o nowym, niezwykle wydajnym i wyspecjalizowanym modelu, który skupiony jest na cyberbezpieczeństwie. Ma sprawdzić się w odnajdywaniu i usuwaniu podatności w kodzie, robiąc to przy niższym koszcie za token w porównaniu do większych modeli.

Należy jednak wiedzieć, że model 3.5 Flash Cyber będzie dostępny wyłącznie dla rządów oraz zaufanych partnerów za pośrednictwem CodeMender. Chodzi o kwestie bezpieczeństwa i zapobieganie szerszemu nadużyciu technologii.

źródło: Google

Co planuje Google na najbliższą przyszłość? Kiedy Gemini 4?

Z komunikatu opublikowanego przez Google dowiemy się również, że obecnie Gemini 3.5 Pro przechodzi testy, a udostępnienie na szeroką skalę odbędzie się, gdy tylko model będzie gotowy.

Google wspomina jeszcze o swoim najbardziej ambitnym procesie wstępnego trenowania dla Gemini 4. Firma ma być podekscytowana postępami. Coś czuję, że na efekty prowadzonych prac nie będziemy musieli długo czekać.