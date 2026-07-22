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(fot. Jakub Kordasiński | Tabletowo.pl)
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Gemini w nowej odsłonie. Aktualizacja, którą doceni każdy użytkownik

Mateusz Budzeń·
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Gemini w nowej odsłonie. Aktualizacja, którą doceni każdy użytkownik

Google przedstawiło trzy nowe modele Gemini – 3.6 Flash, 3.5 Flash-Lite i 3.5 Flash Cyber. Zapewniają one jeszcze lepszą wydajność i efektywność oraz oferują wysoką niezawodność.

Gemini 3.6 Flash, 3.5 Flash-Lite i 3.5 Flash Cyber – nowe modele AI ogłoszone przez Google

Zaledwie dwa miesiące temu, w maju 2026 roku, poznaliśmy Gemini 3.5 Flash. Natomiast już teraz Google pokazało Gemini 3.6 Flash i nie mamy do czynienia tylko z zapowiedzią – nowy model właśnie trafia do użytkowników. Warto też podkreślić, że w tym krótkim czasie firma wdrożyła zestaw odczuwalnych usprawnień.

Gemini 3.6 Flash zapewnia lepsze wyniki w programowaniu, pracy z wiedzą oraz w zadaniach multimodalnych. Google podkreśla, że według Artificial Analysis Index udało się zmniejszyć zużycie tokenów wyjściowych o 17% w porównaniu do modelu 3.5 Flash. Natomiast w niektórych benchmarkach – m.in. DeepSWE – udało się zaobserwować jeszcze lepszą efektywność, w tym spadki sięgające nawet 65%.

To wszystko idzie w parze z niższą ceną w porównaniu do poprzedniego modelu. Otóż przy cenie 1,50 dolara za 1 mln tokenów wejściowych oraz 7,50 dolarów za 1 mln tokenów wyjściowych, przejście na 3.6 Flash pozwala obniżyć całkowity koszt zadań wykonywanych przez agentów autonomicznych.

Gemini 3.6 Flash vs. Gemini 3.5 Flash
Gemini 3.6 Flash vs. Gemini 3.5 Flash
źródło: Google

Z kolei Gemini 3.5 Flash-Lite przedstawiany jest jako najszybszy i najbardziej opłacalny model klasy 3.5. Generuje on bowiem 350 tokenów wyjściowych na sekundę według Artificial Analysis Index, przy czym jednocześnie przewyższa poprzednie generacje Flash-Lite w przepływach pracy agentów. Koszt to 0,30 dolara za 1 mln tokenów wejściowych oraz 2,50 dolara za 1 mln tokenów wyjściowych

Gemini 3.5 Flash-Lite
Gemini 3.5 Flash-Lite
źródło: Google

Jeśli chodzi o Gemini 3.5 Flash Cyber, to mówimy o nowym, niezwykle wydajnym i wyspecjalizowanym modelu, który skupiony jest na cyberbezpieczeństwie. Ma sprawdzić się w odnajdywaniu i usuwaniu podatności w kodzie, robiąc to przy niższym koszcie za token w porównaniu do większych modeli.

Należy jednak wiedzieć, że model 3.5 Flash Cyber będzie dostępny wyłącznie dla rządów oraz zaufanych partnerów za pośrednictwem CodeMender. Chodzi o kwestie bezpieczeństwa i zapobieganie szerszemu nadużyciu technologii.

Gemini 3.5 Flash Cyber
źródło: Google

Co planuje Google na najbliższą przyszłość? Kiedy Gemini 4?

Z komunikatu opublikowanego przez Google dowiemy się również, że obecnie Gemini 3.5 Pro przechodzi testy, a udostępnienie na szeroką skalę odbędzie się, gdy tylko model będzie gotowy.

Google wspomina jeszcze o swoim najbardziej ambitnym procesie wstępnego trenowania dla Gemini 4. Firma ma być podekscytowana postępami. Coś czuję, że na efekty prowadzonych prac nie będziemy musieli długo czekać.

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