Jaka szkoda, że Asus anulował te smartfony

Zamiast robić fanom niepotrzebne nadzieje, od razu w styczniu Asus ogłosił, że w 2026 roku nie pojawią się nowe smartfony w jego ofercie. Należałem do grona osób, które przyjęły tę wiadomość z pewną dozą smutku, a teraz, gdy w sieci pojawiła się specyfikacja anulowanych modeli ROG Phone 10 i ROG Phone 10 Pro, jest mi szkoda tej decyzji jeszcze bardziej.

Takie miały być smartfony Asus ROG Phone 10 i ROG Phone 10 Pro

Smartfony Asus ROG Phone 10 i ROG Phone 10 Pro były rozwijane pod nazwą Boston – tak określano je w strukturach wewnętrznych. Do sieci trafi kod oprogramowania, zdradzający kluczowe elementy specyfikacji. Okazuje się, że całość bazować miała na topowym procesorze Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, wspieranym przez pamięć operacyjną typu LPDDR5X i masową w formacie UFS 4.0. W środku miał znaleźć się również modem Qualcomm WCN7750 sparowany z Kiwi v2, aby zapewniać szybkie i stabilne połączenie z internetem w standardzie Wi-Fi 7.

Serię ROG Phone 10 tworzyłyby więc prawdopodobnie jedne najwydajniejszych smartfonów na rynku. Asus nie zamierzał się w tym miejscu wcale zatrzymywać i planował zadbać również o niezły system fotograficzny. W modelu z dopiskiem Pro miały się na niego składać: główny sensor OmniVision OV50Q o rozdzielczości 50 Mpix, sensor Samsung Isocell JD1 o rozdzielczości 32 Mpix połączony z teleobiektywem oferującym 3-krotny zoom optyczny oraz ultraszerokokątna jednostka bazująca na sensorze OmniVision OV13B10 o rozdzielczości 13 Mpix.

Podstawowy model ROG Phone 10 natomiast miał w tym kontekście mniej imponować, oferując jedynie główny sensor Sony IMX766 o rozdzielczości 50 Mpix, tę samą jednostkę ultraszerokokątną (co Pro) oraz sensor GalaxyCore GC05A2 o rozdzielczości 5 Mpix na potrzeby fotografii makro. W obu przypadkach na froncie miał pojawić się sensor OmniVision OV32C o rozdzielczości 32 Mpix – do selfie.

Tak wygląda(ł) Asus ROG Phone 9 Pro (fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl)

Oficjalnie to tylko przerwa

Wygląda to wszystko naprawdę ciekawie, ale nie doczekamy się premiery tych smartfonów. Co zaś dalej z Asusem? Oficjalnie brak nowych modeli w 2026 roku to tylko przerwa. Cóż, nie pozostaje nic innego, jak tylko trzymać kciuki za to, by faktycznie tak było.