Promocja na paliwo na BP. Lepsza niż na Orlenie

Od dziś, 12 marca 2026 roku, obowiązuje wiosenna promocja na paliwo na stacjach Orlen. Kierowcy mogą zatankować taniej również na stacjach sieci BP, która przygotowała obiektywnie lepszą promocję na paliwo.

Promocja na paliwo na stacjach BP

Wysokie ceny paliw dają się we znaki kierowcom (i nie tylko). Orlen jako pierwszy ogłosił uruchomienie promocji, dzięki której posiadacze pojazdów będą mogli zatankować taniej. Na podobny krok zdecydowało się również BP, którego promocja jest znacznie prostsza, a przez to korzystniejsza dla klientów.

Promocja na paliwo na stacjach BP obowiązuje bowiem każdego dnia do 5 maja 2026 roku włącznie, a nie tylko w weekendy (z dwoma wyjątkami) jak na Orlenie. Codziennie kierowcy mogą zatankować paliwa podstawowe – benzynę bezołowiową 95 i olej napędowy – taniej o 35 groszy.

Jest to stały rabat dla wszystkich – nie jest wymagane robienie zakupów na stacji, aby zyskać większą zniżkę jak na Orlenie, gdzie podstawowy rabat to 20 groszy, a zniżka 35 groszy na każdy litr jest dopiero po kupieniu czegoś na stacji za co najmniej 5 złotych.

Podobnie jednak jak na Orlenie, trzeba pobrać i zainstalować aplikację – BPme (jest dostępna na Androida – ze sklepu Google Play i iPhone’y – z Apple App Store) oraz zalogować się, a następnie przed płatnością aktywować kupon rabatowy. Przy okazji warto wspomnieć, że w październiku 2025 roku BP przekazało, że aplikację BPme pobrano w ciągu niespełna roku ponad 1,5 miliona razy.

Co tydzień udostępniany będzie jeden kupon, uprawniający do zatankowania do 50 litrów z rabatem w wysokości 35 groszy na każdy litr. Sumarycznie można skorzystać z tej oferty nawet 8 razy, bowiem w aplikacji BPme zostanie udostępnionych 8 kuponów rabatowych i zatankować nawet 400 litrów z rabatem w wysokości 35 groszy na każdy litr.

W przypadku zatankowania ponad 50 litrów, nadwyżka zostanie rozliczona w regularnej cenie, obowiązującej na stacji. Co ważne, BP w regulaminie promocji zastrzega, że rabat będzie przyznany wyłącznie wtedy, kiedy kierowca zatankuje jednorazowo nie więcej niż 200 litrów paliwa.

Z promocji nie mogą też skorzystać kierowcy, regulujący należność kartą paliwową. Nie zastrzeżono natomiast, że paliwo trzeba zatankować do baku samochodu.

Regulamin promocji pod nazwą „Tankuj 35 gr/l taniej na bp” (PDF)

Jest też promocja na paliwo na stacjach Shell

Promocja na paliwo jest dostępna również na stacjach sieci Shell, lecz w tym przypadku kierowcy nie mogą liczyć na rabat do 35 groszy na każdy litr paliwa. Mogą natomiast codziennie, w godzinach od 14:00 do 18:00, zatankować paliwa premium Shell V-Power (benzynę Shell V-Power 95 i olej napędowy Shell V-Power Diesel) w cenie paliw podstawowych.