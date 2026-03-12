Lepszy DLSS 4.5 na Waszych kartach już w marcu. Nvidia otwiera worek z prezentami

Każda okazja jest dobra, aby sprawić komuś przyjemność. Na Game Developers Conference 2026 Nvidia przygotowała garść nowości i zapowiedzi, które powinny uradować każdego gracza.

Kiedy będzie dostępny DLSS 4.5 z x6 Multi Frame Generation? Padła konkretna data

W styczniu 2026 roku Nvidia odkryła karty na najbliższe 12 miesięcy. Najmocniejszym elementem w talii była prezentacja DLSS 4.5. Nowa iteracja technologii podbijającej liczbę klatek na sekundę bez przesadnego obciążania karty doczekała się kolejnej generacji modelu Transformer. Dzięki temu ograniczono zjawisko ghostingu przy jednoczesnej poprawie wygładzania krawędzi i liczby detali.

„Zieloni” zapowiedzieli również podniesienie poprzeczki dla Multi Frame Generation. Wkrótce sufitem miało być podbijanie liczby klatek nie dwu- czy czterokrotnie, ale aż sześciokrotnie. Oprócz tego wartość generowanych fps-ów miała być w końcu możliwa do zmiany w trakcie rozgrywki dzięki Dynamic Multi Frame Generation.

Nvidia zapowiedziała na początku roku, że nowe rozwiązania z zakresu MFG będą dostępne dla graczy wiosną 2026 roku. Okazuje się, że będzie to bardzo wczesna wiosna, ponieważ oficjalna data wdrożenia 6x Multi Frame Generation i Dynamic Multi Frame Generation w Nvidia App to 31 marca 2026 roku.

Rozwiązanie będzie dostępne w grach wspierających DLSS 4.5, w tym nadchodzących tytułach pokroju 007 First Light, Control Resonant czy Star Wars: Galactic Racer.

RTX Remix rozszerzony o zaawansowane cząsteczki

Czasami to detale decydują o tym, czy dany efekt w grach robi wrażenie na graczach. Amerykanie są świadomi tej zależności, dlatego RTX Remix zostanie wzbogacony o system Advanced Particle VFX. Dzięki niemu osoby opracowujące modyfikacje, dodające ray tracing do gier, będą mogły z łatwością opracowywać nowe efekty cząsteczkowe.

Narzędzie umożliwi tworzenie animacji symulujących wpływ np. grawitacji czy oporu powietrza. Pomocny okaże się również system dostosowywania zachowania cząsteczek za pomocą krzywych.

Advanced Particle VFX ma trafić do RTX Remix już w przyszłym miesiącu.

Nvidia kontynuuje współpracę z Polakami

Odkąd CD Projekt Red wydał Cyberpunka 2077, gra od lat stanowiła swoisty benchmark dla najnowszych rozwiązań Nvidii. Nietrudno jest znaleźć materiały wideo, gdzie to właśnie dzięki Night City mogliśmy zobaczyć DLSS 3 czy path tracing w akcji.

Amerykanie najwidoczniej tak bardzo polubili się z zespołem, że współpraca będzie kontynuowana w kolejnym tytule Redów, czyli Wiedźminie 4, zapowiedzianym w grudniu 2024 roku. Wiemy nawet, na czym ma polegać ta kooperacja.

Przygody Ciri będą kolejną okazją do ujrzenia Mega Geometry w akcji. To technologia umożliwiająca kompresowanie ogromnych scenerii i zbijanie ich w klastry, dzięki czemu generowanie ich mniej obciąża VRAM, a jakość obrazu pozostaje na wysokim poziomie.

Technologia pojawiła się w Alan Wake 2, trafi do Control Resonant, a dzięki czwartemu Wiedźminowi zobaczymy, jak Mega Geometry radzi sobie ze ogromnymi lasami, które dotychczas stanowiły nie lada wyzwanie dla technologii ze względu na dużą liczbę skomplikowanych obliczeń związanych z kształtem drzew.

GeForce Now bardziej przyjazny VR (i nie tylko)

Ostatnią nowinką są zmiany w GeForce Now – platformie umożliwiającej uruchamianie zakupionych przez Was gier na potężnych chmurowych sprzętach wyposażonych w technologię Nvidii. 19 marca pojawi się wsparcie dla rozgrywki na goglach VR w 90 klatkach na sekundę. Dotychczas maksymalny klatkarz wynosił 60 fps-ów. Zmianę będzie mogli zobaczyć zarówno na goglach Meta Quest, jak i Apple Vision Pro.

Zapowiedziano również integrację GeForce Now z biblioteką Waszych tytułów zakupionych na GOG-u oraz platformy Gaijin służącej do grania m.in. w Enlisted czy War Thunder. Synchronizacja bibliotek ma pojawić się w nadchodzących miesiącach.