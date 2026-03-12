Taki smartfon to dziś rzadkość

Choć dziś na rynek trafia znacznie mniej smartfonów niż jeszcze kilka lat temu, to wciąż nowości jest całkiem sporo, jednak takie jak ta spotyka się już bardzo rzadko.

Smartfon Vivo Y51 Pro 5G to przedstawiciel rzadkiego gatunku w 2026 roku

Na pierwszy rzut oka smartfon Vivo Y51 Pro 5G wygląda całkiem atrakcyjnie. Obudowa w ciemnoczerwonym lub złotym kolorze może się podobać, szczególnie że w tym przypadku producent postawił na klasyczne wykończenie bez żadnych „udziwnień”. Kiedy jednak spojrzymy na przód… cóż, czar pryska przez ogromne ramki wokół ekranu.

Szczególnie szeroka jest ta przy dolnej krawędzi wyświetlacza. Taki widok jest dziś rzadki, bo nawet w tańszych smartfonach producenci minimalizują ramki albo przynajmniej robią tak, żeby były symetryczne. Tymczasem tutaj widzimy powrót tzw. podbródka, który nie wygląda zbyt atrakcyjnie.

Vivo Y51 Pro 5G (źródło: Vivo)

Vivo Y51 Pro 5G – specyfikacja

Wyświetlacz odstrasza nie tylko wielkim podbródkiem, ale też niską rozdzielczością, bo wynoszącą tylko 1570×720 pikseli. Odświeża za to obraz z częstotliwością nawet 120 Hz. Jego przekątna to z kolei 6,75 cala. Tutaj warto od razu dodać, że cały smartfon Vivo Y51 Pro 5G ma wymiary 166,64×78,43×8,39 mm (wersja czerwona) lub 166,64×78,43×8,49 mm (wersja złota).

Sercem urządzenia jest procesor MediaTek Dimensity 7360-Turbo (po który Vivo bardzo chętnie sięga) o częstotliwości taktowania do 2,5 GHz (4 nm). Pamięć RAM LPDDR4X ma pojemność 8 GB, natomiast wbudowana typu UFS 3.1 od 128 do 256 GB (producent przewidział dwie konfiguracje: 8/128 GB i 8/256 GB).

Ponadto smartfon Vivo Y51 Pro 5G ma akumulator o pojemności 7200 mAh, obsługujący ładowanie przewodowe o mocy 44 W, aparat o rozdzielczości 8 Mpix na przodzie, dwa aparaty na tyle (50 Mpix + 2 Mpix), Bluetooth 5.4, Wi-Fi 5, dual SIM (2x nano SIM) i system Android 16 z nakładką OriginOS 6.

Smartfon Vivo Y51 Pro 5G może się pochwalić również odpornością na pył i wodę, zgodnie z kryteriami klas IP68 i IP69. Na tę chwilę producent nie przekazał informacji na temat dostępności tego modelu w Polsce.