Zacne nowości Realme. Długi czas pracy to ich wspólna cecha

Stosunkowo niedrogi, a przy tym duży tablet, oferujący niezłą wydajność i długi czas pracy. Realme Pad 3 zapowiada się na takie właśnie urządzenie. Wraz z nim zaprezentowane zostały słuchawki Realme Buds Air 8 – nimi także warto się zainteresować.

Premiera tabletu Realme Pad 3. Duży ekran i duża bateria

Tablet Realme Pad 3 został zaprezentowany w Indiach, wraz z tamtejszą premierą serii Realme 16 Pro. Stanowi duży krok naprzód względem modelu Realme Pad 2, który w Polsce zadebiutował we wrześniu 2024 roku. Ma większy ekran o zdecydowanie wyższej rozdzielczości, wydajniejszy procesor MediaTek Dimensity 7300 Max oraz – przede wszystkim – wyraźnie pojemniejszy akumulator, dzięki czemu czas pracy na jednym ładowaniu powinien ulec poważnemu wydłużeniu.

Ogólnie rzecz biorąc, Realme Pad 3 wydaje się całkiem sensownym wyborem dla osób poszukujących tabletu z dużym ekranem do nauki, oglądania filmów i innych, codziennych zastosowań. Szczególnie że nie należy do przesadnie grubych i ciężkich, a do tego występuje w wersji z modemem 5G.

Realme Pad 3 (fot. Realme)

Podsumujmy…

Specyfikacja Realme Pad 3 vs Realme Pad 2 – porównanie:

Realme Pad 3 Realme Pad 2 Wyświetlacz 11,61 cala,

LCD,

2800×2000 pikseli,

120 Hz,

do 550 nitów (HBM) 11,5 cala,

LCD,

2000×1200 pikseli,

120 Hz,

do 450 nitów (HBM) Procesor MediaTek Dimensity 7300 Max (4 nm; do 2,5 GHz) MediaTek Helio G99 (6 nm; do 2,2 GHz) Pamięć 8 GB RAM,

128-256 GB na pliki 6-8 GB RAM,

128 GB na pliki Aparaty 8 Mpix z tyłu,

8 Mpix z przodu 8 Mpix z tyłu,

5 Mpix z przodu Akumulator 12200 mAh,

ładowanie do 45 W 8360 mAh,

ładowanie do 33 W Łączność Wi-Fi 5, Bluetooth 5.4,

(opcjonalnie) 5G Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2 Wymiary i waga 255,6×187×6,6 mm;

578 g 268,2×168,5×7,2 mm;

518 g

Ile kosztuje tablet Realme Pad 3?

Tablet na rynku indyjskim jest dostępny w trzech wariantach. Ich ceny przedstawiają się następująco:

8/128 GB (tylko Wi-Fi) – 34999 rupii (równowartość ~1405 złotych),

8/128 GB (Wi-Fi + 5G) – 37999 rupii (~1525 złotych),

8/256 GB (Wi-Fi + 5G) – 39999 rupii (~1605 złotych).

To jednak wciąż nie wszystko, bo…

Pojawiły się też słuchawki Realme Buds Air 8

Wraz ze smartfonami i tabletem zaprezentowane zostały również całkowicie bezprzewodowe słuchawki Realme Buds Air 8. Najnowszy model z serii, która słynie z naprawdę niezłego stosunku ceny do oferowanych możliwości, oferuje podwójne przetworniki (11 + 6 mm), obsługuje kodek LHDC 5.0 i aktywnie redukuje szumy ze skutecznością sięgającą 55 dB.

Realme Buds AIr 8 (fot. Realme)

Producent chwali się też układem 6 mikrofonów z wygłuszaniem szumów, dzięki czemu jakość rozmów głosowych ma stać na równie wysokim poziomie. Do tego dochodzi technologia 3D Spatial, oferująca efekty przestrzenne, ultrakrótki czas reakcji (45 ms) oraz konstrukcja odporna na pył i zachlapania (IP55). Jeśli zaś chodzi o czas pracy, sięga 14 godzin solo i 58 godzin wraz z etui (przy czym są to wartości dla wyłączonego ANC).

Cena słuchawek w Indiach została ustalona na 5299 rupii, co po obecnym kursie oznacza równowartość ~210 złotych. Należy się jednak spodziewać, że gdy dotrą do Polski, to będą raczej kosztować ~250-300 złotych – tak jak w dniu premiery ich poprzedniczki, czyli Realme Buds Air 7.