Tablet Realme Pad 2 trafił do sprzedaży w Polsce. Nie jest drogi

Do sprzedaży w Polsce trafił tablet Realme Pad 2. Jego cena jest przystępna, a specyfikacja atrakcyjna. Urządzenie może spełnić oczekiwania dużej grupy klientów.

Tablet Realme Pad 2 – specyfikacja

Nowy w Polsce model oferuje wyświetlacz o przekątnej 11,5 cala i rozdzielczości 2000×1200 pikseli (204 ppi) z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 60, 90 i 120 Hz (jest ono dostosowywane adaptacyjnie). Ekran obsługuje też ponad 1 miliard kolorów i osiąga jasność do 450 nitów. Warto również zauważyć, że ramki dookoła niego są symetryczne i nieprzesadnie szerokie, co może się spodobać klientom.

Realme Pad 2 (źródło: realmeshop.pl)

Wydajność także powinna być satysfakcjonująca dla użytkowników, gdyż w tym urządzeniu zamontowano procesor MediaTek Helio G99 oraz 8 GB RAM i 128 GB wbudowanej pamięci. Tę pierwszą można rozszerzyć o 8 GB kosztem pamięci wewnętrznej, zaś masową o 2 TB z wykorzystaniem karty microSD.

Realme Pad 2 odda swoim właścicielom do dyspozycji również aparaty 8 Mpix na tyle i 5 Mpix na przodzie, moduły Bluetooth 5.2, Wi-Fi i GPS (brak modemu 4G LTE) oraz złącze USB-C. To ostatnie posłuży do ładowania akumulatora o pojemności 8360 mAh z mocą maksymalnie 33 W (do 50% w 50 minut; ładowarka o mocy 33 W znajduje się w zestawie z tabletem). Producent podaje, że bateria ma wystarczyć na przykład na 17 godzin oglądania wideo.

Na pokładzie urządzenia są również cztery głośniki stereo z Dolby Atmos i certyfikatem Hi-Res Audio oraz system operacyjny Android 13 z nakładką Realme UI 4.0. Producent nie podaje, jak długo będzie wspierał Realme Pad 2, a warto tu wspomnieć, że tablet pierwotnie zadebiutował na rynku w lipcu 2023 roku, czyli ponad rok temu. Polska premiera jest zatem mocno spóźniona, co nie wróży dobrze, jeśli chodzi o aktualizacje oprogramowania. Całość ma wymiary 268,2×168,5×7,2 mm i waży 518 gramów.

Realme Pad 2 – cena w Polsce

Regularna cena tego modelu została ustalona na 1199 złotych, ale do 13 września 2024 roku można go kupić za 999 złotych w sklepach realmeshop.pl i Media Expert. Do wyboru są dwie wersje kolorystyczne: szara i zielona.