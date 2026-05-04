Tego na lotnisku jeszcze nie było. To rozwiązanie ucieszy podróżujących

Na jednym z polskich lotnisk otwarto sklep bardzo znanej w Polsce sieci handlowej. Placówka będzie działała całodobowo i bezobsługowo, dzięki czemu podróżni ekspresowo i wygodnie zrobią zakupy o każdej porze.

Sklep samoobsługowy na wrocławskim lotnisku

W Porcie Lotniczym Wrocław otwarto pierwszy sklep Żabka Nano. Jak deklaruje firma, jest to pierwszy sklep bezobsługowy i całodobowy tej sieci zlokalizowany bezpośrednio na lotnisku, z pomocą którego podróżni ekspresowo uzupełnią swój bagaż o potrzebne produkty i zaspokoją swój głód.

Jak podkreśla Dariusz Kowalczyk – wiceprezes zarządu Portu Lotniczego Wrocław – otwarcie Żabki Nano to kolejna doskonała informacja dla naszych pasażerów. Podróżni zyskują dostęp nie tylko do szerokiego wachlarza produktów, ale przede wszystkim możliwość szybkich zakupów tuż przed wylotem. Według przedstawiciela lotniska, to nowe miejsce ma cieszyć się sporym zainteresowaniem już od samego początku.

Sklep Żabka Nano w Porcie Lotniczym Wrocław został zlokalizowany przy wejściu do ogólnodostępnej części terminala. Jego powierzchnia wynosi 25 m2 i – jak deklaruje sieć handlowa – została zaprojektowana tak, aby maksymalnie wykorzystać każdą przestrzeń. Jednocześnie design sklepu został dopasowany do wrocławskiej lotniska.

Żabka Nano – jak zrobić zakupy na lotnisku?

Aby dokonać ekspresowych zakupów w Żabka Nano na lotnisku we Wrocławiu należy przy wejściu zeskanować aplikację Żappka lub kartę płatniczą. Funkcjonalność sklepu opiera się o system kamer i automatyczne technologie AI, dzięki czemu klient nie musi nawet skanować wybranych przez siebie produktów.

W asortymencie tej lotniskowej Żabki znalazły się produkty własne marki, takie jak napoje Wycisk, Foodini oraz Good Mood, kanapki Tomcio Paluch, sałatki Dobra Karma, sushi, a także słodkie i słone przekąski. Warto wspomnieć, że oferta obejmuje również artykuły kosmetyczne, które mogą przydać się w podróży. Ponadto w punkcie obowiązują dodatkowe promocje m.in. na zestawy np. bagietka + baton lub wielosztuki. Oczywiście podobnie jak w innych placówkach można też zdobywać punkty lojalnościowe (żappsy) i wykorzystywać je na wybrane nagrody.

W lotniskowej Żabce zlokalizowane zostały też automaty vendingowe. Obecnie są one jednak dostępne w ramach pilotażu w przestrzeniach dedykowanych dla pracowników. W maszynach można znaleźć kanapki, przekąski, sałatki, napoje, gotowe dania i kawę.

Przypomnę, że Żabka intensywnie ułatwia codzienne podróżowanie. Z pomocą aplikacji kupisz już m.in. bilety na komunikację czy zamówisz przejazd taksówką. Z kolei mobilne furgonetki Żabki tymczasowo pojawiają się w znanych miejscach turystycznych np. zimą z jej usług mogli korzystać narciarze.