Samsung to jeden z największych graczy na rynku i – jak każdy szanujący się gigant – chce mieć zunifikowany ekosystem o zbliżonym doświadczeniu na każdej platformie. Częścią tej strategii mają być nowe laptopy z serii Galaxy Book.

„Jeden” interfejs wszędzie

One UI to w prostej linii następca Samsung Experience, który ewoluował z rozwijanego od 2008 roku interfejsu TouchWiz. Od 2018 roku Samsung stara się, aby doświadczenie z korzystania z jego produktów było w miarę zunifikowane. Z tego powodu gigant porzucił m.in. autorski system Tizen na inteligentnych zegarkach i od czasów Galaxy Watch 4 używa Wear OS z nakładką One UI. Własne rozwiązanie wciąż stosowane jest na smart telewizorach koreańskiego producenta.

A co z laptopami? Tutaj Samsung stwierdził, że gra na dwa fronty ma jak najbardziej sens, dlatego w serii Galaxy Book można było spotkać urządzenia wyposażone w system Windows, ale nie przeszkadzało to firmie w sprzedawaniu przenośnych komputerów z ChromeOS na pokładzie.

Nowy Galaxy Book będzie „chromowany”

Jak podaje serwis SamMobile, Samsung planuje nowe laptopy z serii Galaxy Book. Te mają zostać wyposażone w Androida 17 z nakładką One UI 9. Wszystko przez zbliżającą się nieuchronnie fuzję ChromeOS i Androida, o której wiemy od lipca 2025 roku. Urządzenie korzystałyby zatem z Aluminium OS – nowej dystrybucji systemu Google przeznaczonego dla laptopów, mającego więcej wspólnego z zielonym robotem niż dotychczas. Samsung pracuje najprawdopodobniej nad trzema wersjami: budżetową, dedykowaną średniej półce i topową konfiguracją, której zadaniem byłaby rywalizacja z MacBookiem Neo, który jak wiemy z informacji z kwietnia 2026 roku, sprzedaje się jak świeże bułeczki.

Nowe laptopy miałyby również oferować dostęp do funkcji Galaxy AI oraz usprawnienia związane z systemem Samsung DeX. Niewiadomą pozostaje jednak data premiery – Android 17 oraz nowa wersja Chrome OS powinny zostać zaprezentowane w trakcie nadchodzącego Google I/O, który ma być planowany na maj 2026 roku. Aby skorzystać z wczesnego hype’u wywołanego premierą, jest szansa, że Koreańczycy zaprezentują nowe laptopy do końca tego roku.