Żabka testuje nowość w aplikacji. Możesz już kupić bilet na autobus?

Sieć handlowa Żabka ruszyła z nowym pilotażem. Wybrani klienci mogą w aplikacji Żappka kupować bilety na komunikację miejską, a nawet obniżać ich ceny żappsami. Jakie miasta znalazły się na liście?

Nowość w aplikacji Żappka trafia do wybrańców

Żabka to jedna z najbardziej znanych sieci handlowych w Polsce, obejmująca ponad 10 tysięcy placówek. Sklep znany jest z nowoczesnych rozwiązań, wygody i szybkich zakupów, ale oferuje też różnorodne usługi.

Klienci mogą korzystać z sukcesywnie aktualizowanej aplikacji Żappka – ostatnie nowości dotarły do jej użytkowników w październiku 2024 roku. Poza kosmetycznymi zmianami dodano też możliwość korzystania z usług Grupy Żabka, takich jak Żabka Jush, Maczfit, Dietly czy Żabka Nano.

Nowa aplikacja Żappka (źródło: Żabka)

Do części użytkowników docierają teraz kolejne ułatwienia. Tym razem sieć handlowa postanowiła dodać do apki możliwość zakupu biletów komunikacyjnych. Opcja jest dopiero testowana i dociera do wybranych użytkowników, których dołączono do pilotażu.

Żabka oferuje bilety komunikacyjne: jakie miasta objęła testowana usługa?

Usługa jest dostarczana poprzez mPay za pośrednictwem Google Pay i Apple Pay. Z portalu Pepper.pl wynika, że użytkownicy, którzy zyskali dostęp do pilotażu mogą kupować bilety w Będzinie, Białogardzie, Białymstoku, Bydgoszczy, Bytomiu, Chrzanowie, Cieszynie, Częstochowie, Dąbrowie Górniczej, Dębicy, Elblągu, Gliwicach, Głogowie, Elblągu, Gorlicach, Inowrocławiu, Jaśle, Jeleniej Górze, Kaliszu, Katowicach, Kłodzku, Koninie, Kraśniku, Kutnie, Libiążu, Lublinie, Łodzi, Metropolii GZM, Mikołowie, Mysłowicach, Myszkowie, Nowej Soli, Olsztynie, Piekarach Śląskich, Płocku, Puławach, Radomiu, Rudzie Śląskiej, Siedlcach, Siemianowicach Śląskich, Sieradzu, Sochaczewie, Sosnowcu, Stargardzie, Stargardzie Gdańskim, Szczecinie, Świdnicy, Świnoujściu, Tarnowskich Górach, Toruniu, Trzebini, Tychach, Wodzisławiu Śląskim, Zabrzu, Zielonej Górze, Zduńskiej Woli i Żywcu. Lista jest naprawdę długa, ale – co ciekawe – brakuje na niej największych polskich miast, w tym Warszawy, Gdańska, Gdyni, Krakowa czy Wrocławia.

Jak zaznacza portal Spidersweb.pl w swoim wpisie, możliwość zakupu biletu znajdziemy w sekcji Usługi, po przejściu do zakładki Transport. Proces jest podobny do kupna biletów komunikacyjnych w aplikacjach bankowych, jednak w Żappce oferta jest nieco uboższa – do wyboru na ten moment są bilety normalne, ulgowe i jednodniowe.

Uczestnicy pilotażu mogą skorzystać też ze zniżek na bilety w formie kuponów do odebrania za żappsy. Do wyboru są kupony obniżające cenę biletu o 50% (za 50 żappsów) i o 90% (za 100 żappsów). I jednocześnie za każdy kupiony bilet można otrzymać punkty – przelicznik jest taki sam, jak w przypadku normalnych zakupów, czyli 1 złoty to 4 żappsy na Twoim koncie.