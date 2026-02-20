Żabka wdraża świetną opcję do aplikacji. Biedronka już dawno ją ma

Aplikacja sieci Żabka wkrótce otrzyma świetną funkcję. Biedronka oferuje podobną opcję swoim klientom już od 1,5 roku.

Nowa usługa wkrótce zadebiutuje w aplikacji sieci Żabka

Żabka rozpoczęła rozsyłanie nowego regulaminu do użytkowników aplikacji. Jednym z ciekawych rozwiązań, jakie mają zostać wdrożone do Żappki, jest możliwość rezygnacji z tradycyjnych, papierowych paragonów. Zasada działania będzie podobna do cyfrowych paragonów udostępnionych klientom sieci Biedronka w lipcu 2024 roku.

Usługa E-Paragony będzie darmowa i zostanie wdrożona w aplikacji Żappka. Będą mogli z niej korzystać użytkownicy, którzy aktywują usługę i wyrażą chęć skorzystania z cyfrowych paragonów, zamiast ich papierowych odpowiedników. Warunkiem zapisania się E-Paragonu jest oczywiście zeskanowanie kodu QR przy każdych zakupach w kasie – w innym wypadku automatycznie wydrukuje się tradycyjny paragon. Warto również wspomnieć, że papierowa wersja zostanie wydrukowana też wtedy, gdy wartość zakupów przekroczy kwotę 450 złotych lub 100 euro.

E-Paragony będą gromadzone w aplikacji Żabka przez rok od dnia zakupu. Klient może pobrać dokument w formacie PDF oraz zapisać w pamięci urządzenia, jeśli chce zachować dowód zakupu na dłużej. Nowa usługa ma zostać udostępniona 4 marca 2026 roku. Warto wspomnieć, że z cyfrowego paragonu można było korzystać wcześniej w samoobsługowych sklepach Nano.

W nowym regulaminie sieć wspomina też o możliwości komunikacji marketingowej poprzez aplikację WhatsApp. Warunkiem jest podanie numeru telefonu zgodnego z numerem wprowadzonym do Żappki.

Mobilna Żabka ogrzewa zziębniętych turystów i narciarzy w „sercu Podhala”

Żabka pochwaliła się również ostatnio swoim pierwszym mobilnym food truckiem. Pojazd zaparkował w Białce Tatrzańskiej, a konkretnie w okolicy Kotelnicy Białczańskiej – największego ośrodka narciarskiego zlokalizowanego na Podhalu.

Gastronomiczna furgonetka – jak nazywa food truck biuro prasowe Żabki – oferuje rozgrzewające posiłki. Na liście produktów znalazła się m.in. gorąca czekolada, herbata, kawa z darmowym syropem, gorące oscypki czy pizza. Serwowane przez mobilną Żabkę produkty można kupować do końca lutego 2026 roku.

Damian Handzel – franczyzobiorca zarządzający testowanym food truckiem oraz właściciel stacjonarnej placówki w Białce Tatrzańskiej – twierdzi, iż klienci reagują na food trucka bardzo pozytywnie. Podchodzą do nas prowadzeni ciekawością, a miłośnicy białej jazdy traktują naszą furgonetkę jako miejsce, w którym mogą kupić swoje ulubione produkty – szybko i wygodnie.